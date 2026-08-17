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वसुंधरा बरकरार, सतीश पूनिया - नए सिपहसालार, नितिन नवीन की नई टीम दमदार

Rajasthan Politics : बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित करते वक्त, ना सिर्फ राजस्थान में पार्टी के भीतर एक बेहतरीन शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है, बल्कि ये भी बता दिया है कि राजनीति में धैर्य, निरंतरता और मास-अपील का हमेशा सम्मान होता है. 

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Published:Aug 17, 2026, 03:54 PM IST | Updated:Aug 17, 2026, 04:00 PM IST
वसुंधरा बरकरार, सतीश पूनिया - नए सिपहसालार, नितिन नवीन की नई टीम दमदार
Image Credit: Social media

Rajasthan Politics : बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में हालिया फेरबदल ने एक बार फिर से ये तो साबित कर ही दिया है कि राष्ट्रीय राजनीति में राजस्थान अहम है. बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में इस बात की सबसे अधिक चर्चा है कि पार्टी ने राजस्थान के दो दिग्गज नेताओं, वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया पर गहरा भरोसा जताया है. बीजेपी की नई टीम में जहां वसुंधरा राजे को उनके जन-आधार और अनुभव का सम्मान करते हुए 'राष्ट्रीय उपाध्यक्ष' के पद पर बरकरार रखा गया है, वहीं दूसरी ओर संगठन के कर्मठ सिपाही और रणनीतिकार सतीश पूनिया को ‘राष्ट्रीय महासचिव’जैसी अहम जिम्मेदारी देकर उनका कद और भी बढ़ा दिया गया है.


बीजेपी के इस कदम से ना सिर्फ राजस्थान में पार्टी के भीतर एक बेहतरीन शक्ति संतुलन स्थापित करने की कवायद दिख रहा ही, बल्कि ये इन दोनों नेताओं की लंबी राजनीतिक यात्रा और पार्टी के प्रति उनके समर्पण की तरफ इशारा करता है.

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वसुंधरा राजे- राजस्थान की अजेय जननेता और कुशल प्रशासक
वसुंधरा राजे का नाम भारतीय राजनीति और विशेषकर राजस्थान में किसी परिचय का मोहताज नहीं है. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में उनकी निरंतरता इस बात का सीधा प्रमाण है कि दिल्ली का शीर्ष नेतृत्व उनकी राजनीतिक हैसियत और जनता के बीच उनकी पकड़ को अच्छी तरह से समझता है.


राजनीतिक सफर की शुरुआत और मुख्यमंत्री तक का सफर
ग्वालियर के सिंधिया राजघराने से ताल्लुक रखने वाली वसुंधरा राजे ने अपना राजनीतिक सफर 1984 में शुरू किया. वो उस दौर में राजनीति में आईं जब बीजेपी खुद को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष करती थी. राजे ने राजस्थान को अपनी कर्मभूमि बनाया और झालावाड़ से लगातार कई बार सांसद चुनी गईं. केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और अपनी प्रशासनिक क्षमता का लोहा भी मनवाया. लेकिन जब 2003 में पार्टी ने उन्हें राजस्थान का नेतृत्व सौंपा. तो 'परिवर्तन यात्रा' के जरिए उन्होंने पूरे राज्य को मथ दिया और बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला. राजे, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं. साल 2013 में उन्होंने फिर से इतिहास रचा और 163 सीटों के ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की.


राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर निरंतरता के मायने क्या हैं ?
वसुंधरा राजे की सबसे बड़ी ताकत है, राजस्थान के 36 कौमों (सभी जातियों और वर्गों) में उनकी स्वीकार्यता. वो ना सिर्फ एक कुशल प्रशासक रही हैं, बल्कि एक ऐसी 'मास लीडर' हैं जिनकी अपील शहरी और ग्रामीण दोनों में ही समान. नितिन नवीन की नई टीम में उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में बरकरार रखना ये स्पष्ट करता है कि पार्टी आगामी चुनावी चुनौतियों और राज्यों के समीकरण साधने के लिए उनके करिश्मे मदद लेगी.


डॉ. सतीश पूनिया - एक जमीनी कार्यकर्ता से राष्ट्रीय महासचिव तक की उड़ान
अगर वसुंधरा राजे पार्टी का 'चेहरा' रही हैं, तो सतीश पूनिया पार्टी का 'संगठनात्मक ढांचा' कहे जा सकते हैं. राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उनकी नियुक्ति उनकी दशकों की साइलेंट और प्रभावी कार्यशैली का ही इनाम है. हाल ही में उन्हें राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी चुना गया था, जो उनके बढ़ते राष्ट्रीय कद का पहला संकेत भर था.


संघ की पाठशाला और शुरुआती संघर्ष
24 अक्टूबर 1964 को राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ के एक छोटे से गांव में जन्मे सतीश पूनिया का राजनीतिक आधार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़ा है. उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से भूगोल में अपनी पीएचडी (PhD) पूरी की. पूनिया की राजनीति महलों या विरासत से नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों के आंदोलनों और सड़कों के संघर्ष से निकली है.


विधायक और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल
लंबी तपस्या के बाद, चुनावी राजनीति में उन्हें बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनावों में जयपुर की आमेर (Amber) सीट से शानदार जीत हासिल की थी. पार्टी आलाकमान ने उनके संगठनात्मक कौशल को पहचाना और सितंबर 2019 में उन्हें राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी. हांलाकि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में (2019-2023) उनका कार्यकाल बेहद चुनौतीपूर्ण रहा. राजस्थान मेंं कांग्रेस की सरकार थी और पार्टी विपक्ष में थी. पूनिया ने विपक्ष की भूमिका को आक्रामकता के साथ निभाया. पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक उन्होंने बूथ मैनेजमेंट पर जोर दिया, पन्ना प्रमुखों की फौज तैयार की और पार्टी के कैडर को एक्टिव रखा.

राज्यसभा और अब राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी

ये ही वजह रही कि फिर जून 2026 में पार्टी ने उन्हें राजस्थान से राज्यसभा सांसद बनाकर संसद के उच्च सदन में भेजा. अब ये तय हो गया था कि पार्टी उन्हें राज्य की राजनीति से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना चुकी है. अब, राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम में 'राष्ट्रीय महासचिव' का पद मिलना डॉ. सतीश पूनिया के राजनीतिक करियर का अब तक का सबसे बड़ा मील का पत्थर है. बीजेपी के सांगठनिक ढांचे में महासचिव का पद बेहद ताकतवर माना जाता है. इस भूमिका में पूनिया विभिन्न राज्यों के चुनाव प्रभारी, संगठनात्मक विस्तार और राष्ट्रीय अभियानों की कमान संभालते दिखेंगे. उनकी जाट पृष्ठभूमि और ओबीसी वर्ग में पैठ पार्टी के लिए हिंदी पट्टी के राज्यों में एक बड़ा 'सोशल इंजीनियरिंग' टूल साबित हो सकती है.


राजस्थान का समीकरण और भाजपा की दूरगामी रणनीति
नितिन नवीन की इस नई टीम के इन दो अहम फैसलों को अगर एक साथ रखकर देखें तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की एक बहुत ही सधी हुई और दूरगामी रणनीति नजर आती है.

  • वसुंधरा राजे का अनुभव और सतीश पूनिया की संगठनात्मक ऊर्जा, दोनों ही पार्टी के लिए अमूल्य हैं. जहां राजे जनसभाओं में भीड़ खींचने और चुनाव का नैरेटिव सेट करने में माहिर हैं, वहीं पूनिया उस भीड़ को बूथ तक ले जाने वाले कैडर को तैयार करने में सक्षम हैं.
  • राजस्थान की राजनीति राजपूत, जाट, ब्राह्मण और गुर्जर समुदायों के इर्द-गिर्द घूमती है. ऐसे में वसुंधरा राजे के जरिए राजपूतों और महिलाओं के एक बड़े वर्ग को साधा गया है, वहीं सतीश पूनिया के जरिए राज्य के सबसे प्रभावशाली और बड़े वोट बैंक (जाट समुदाय) को राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत प्रतिनिधित्व दिया गया है.
  • सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महासचिव बनाना स्पष्ट करता है कि बीजेपी सिर्फ अभी के चुनाव ही नहीं जीतना चाहती, बल्कि अगले 10-15 सालों के लिए एक ऐसी नेताओं की फौज तैयार कर रही है जो संगठन के पक्के सिपाही हों.


बीजेपी की नई कार्यकारिणी में वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बरकरार रखना और डॉ. सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महासचिव जैसे अहम पद पर प्रमोट करना, राजस्थाना बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है. जो ये बताता है कि राजनीति में धैर्य, निरंतरता और मास-अपील का हमेशा सम्मान होता है. आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों ही दिग्गज अपने-अपने दायित्वों के जरिए देश की सियासत में क्या नए रंग भरते हैं.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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