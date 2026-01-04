कार्यकर्ता के साइन से काम होगा या नहीं? वसुंधरा राजे के बयान पर मदन राठौड़ का बड़ा जवाब

Jaipur News: मदन राठौड़ ने कहा कि जनहित के काम और जनता से जुड़े कार्य सर्वोपरि होने चाहिए. अगर कोई कार्यकर्ता जनता से जुड़ा कोई काम लेकर आता है, तो वह कार्य अवश्य होना चाहिए. उन्होंने दो टूक कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान भी रहना चाहिए और उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

कार्यकर्ता पार्टी का प्राण होता है

प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कार्यकर्ता पार्टी का प्राण होता है. संगठन की नींव कार्यकर्ताओं पर ही टिकी होती है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से ही संगठन बनता है और उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए. यह बात न सिर्फ पार्टी नेतृत्व बल्कि सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी सही मानते हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर भी यही सोच रखी गई है.

कार्यकर्ता भी सत्ता में भागीदार हैं

मदन राठौड़ ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक सत्ताधारी दल है और इसके कार्यकर्ता भी सत्ता में भागीदार हैं. उन्होंने कहा कि जो अधिकारी हैं, वे हमारी ही सरकार द्वारा लगाए गए हैं. ऐसे में जरूरी है कि पार्टी कार्यकर्ता और अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर काम करें, ताकि सरकार की योजनाएं सही तरीके से धरातल पर उतर सकें.

कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए और उन्हें सम्मान दिया जाए

उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल से ही जनता के काम समय पर पूरे हो सकते हैं. साथ ही यह भी जरूरी है कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए और उन्हें सम्मान दिया जाए. राठौड़ के इस बयान को संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

इस बयान से मदन राठौड़ ने यह साफ कर दिया कि सरकार व्यवस्था और नियमों के तहत चलेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं के सम्मान और उनकी भूमिका को किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

