Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कार्यकर्ता के साइन से काम होगा या नहीं? वसुंधरा राजे के बयान पर मदन राठौड़ का बड़ा जवाब

Jaipur News: कार्यकर्ताओं के सम्मान और उनकी भूमिका को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है. इसी मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान सामने आया है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि केवल कार्यकर्ता के साइन से काम होना सरकार में संभव नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता का सम्मान बना रहना भी उतना ही जरूरी है.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 04, 2026, 09:35 AM IST | Updated: Jan 04, 2026, 09:35 AM IST

Trending Photos

PM Kisan Samman Nidhi: साल में कब-कब आएगा किसानों के खाते में पैसा? पीएम योजना से मिलने वाला है बड़ा बोनस
6 Photos
PM Kisan Samman Nidhi

PM Kisan Samman Nidhi: साल में कब-कब आएगा किसानों के खाते में पैसा? पीएम योजना से मिलने वाला है बड़ा बोनस

CM Kisan Samman Nidhi की 5वीं किस्त की फाइनल डेट आई सामने, राजस्थान के 65 लाख किसानों के खाते में आने वाला पैसा!
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

CM Kisan Samman Nidhi की 5वीं किस्त की फाइनल डेट आई सामने, राजस्थान के 65 लाख किसानों के खाते में आने वाला पैसा!

सर्राफा बाजार में गिरावट के साथ कदम रखेगा सोना-चांदी, जानें अपने शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट
7 Photos
Jaipur Gold Silver Price

सर्राफा बाजार में गिरावट के साथ कदम रखेगा सोना-चांदी, जानें अपने शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

राजस्थान में अगले 2 दिनों तक भीषण शीतलहर का अलर्ट, घने कोहरे से धुंधला हुआ प्रदेश, भयंकर ठंड से थर-थर छूट रही धूजणी
7 Photos
Rajasthan Weather Update:

राजस्थान में अगले 2 दिनों तक भीषण शीतलहर का अलर्ट, घने कोहरे से धुंधला हुआ प्रदेश, भयंकर ठंड से थर-थर छूट रही धूजणी

कार्यकर्ता के साइन से काम होगा या नहीं? वसुंधरा राजे के बयान पर मदन राठौड़ का बड़ा जवाब

Jaipur News: मदन राठौड़ ने कहा कि जनहित के काम और जनता से जुड़े कार्य सर्वोपरि होने चाहिए. अगर कोई कार्यकर्ता जनता से जुड़ा कोई काम लेकर आता है, तो वह कार्य अवश्य होना चाहिए. उन्होंने दो टूक कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान भी रहना चाहिए और उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

कार्यकर्ता पार्टी का प्राण होता है
प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कार्यकर्ता पार्टी का प्राण होता है. संगठन की नींव कार्यकर्ताओं पर ही टिकी होती है. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से ही संगठन बनता है और उनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए. यह बात न सिर्फ पार्टी नेतृत्व बल्कि सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी सही मानते हैं. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर भी यही सोच रखी गई है.

कार्यकर्ता भी सत्ता में भागीदार हैं
मदन राठौड़ ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक सत्ताधारी दल है और इसके कार्यकर्ता भी सत्ता में भागीदार हैं. उन्होंने कहा कि जो अधिकारी हैं, वे हमारी ही सरकार द्वारा लगाए गए हैं. ऐसे में जरूरी है कि पार्टी कार्यकर्ता और अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर काम करें, ताकि सरकार की योजनाएं सही तरीके से धरातल पर उतर सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए और उन्हें सम्मान दिया जाए
उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल से ही जनता के काम समय पर पूरे हो सकते हैं. साथ ही यह भी जरूरी है कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए और उन्हें सम्मान दिया जाए. राठौड़ के इस बयान को संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

इस बयान से मदन राठौड़ ने यह साफ कर दिया कि सरकार व्यवस्था और नियमों के तहत चलेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं के सम्मान और उनकी भूमिका को किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news