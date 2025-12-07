दिल्ली रैली से पहले राजस्थान में बढ़ा सियासी तापमान! कांग्रेस ने सरकार पर किया ताबड़तोड़ प्रहार

Jaipur News: दिल्ली में होने वाली 14 दिसंबर की ‘वोट चोर-गद्दी छोड़’ महारैली से पहले प्रदेश कांग्रेस अपनी रणनीति को तेज कर रही है, लगातार दो दिनों से जयपुर में बैठकें हो रही हैं और आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर एक साथ हमला बोला.

बीते दिनों में भी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में रैली को लेकर बड़ी बैठके हुई है, और आज फिर जिम्मेदारों के साथ रणनीतिक चर्चा हुई. लगातार दो दिनों के भीतर हाई लेवल संवाद से साफ संकेत है कि कांग्रेस अब केवल रैली की तैयारी नहीं, बल्कि सड़क पर अपनी ताकत दिखाने और हर मुद्दा उठाने की तैयारी में है. जिसको लेकर हर जिले को अपना टारगेट भी दिया गया है.



PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मेंशन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अगर जेल भेजना है? तो भेजो, रोक कौन रहा है? दो साल में एक मच्छर नहीं पकड़ पाए और मगरमच्छ पकड़ने की बात करते हैं. डोटासरा ने कहा कि बीजेपी संविधान को अपने हिसाब से चलाने, वोट अधिकार को कमजोर करने और निकाय पंचायत चुनाव टालने की तैयारी में है. कांग्रेस इसे लोकतंत्र के खिलाफ हमला बता रही है.

वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर सरकार ने प्रतीकात्मक सम्मान तक नहीं दिया, उन्होंने साफ कहा कि सरकार को बाबा साहब सिर्फ चुनाव में याद आते हैं, आज मूर्ति तक साफ नहीं करवाई, कोई सरकारी प्रतिनिधि तक नहीं पहुंचा.

अब देखना होगा कि कांग्रेस का यह लोकतंत्र, वोट अधिकार वाला नैरेटिव जनता में कितना असर डालता है, और बीजेपी इसकी काट कैसी तैयार करती है.

