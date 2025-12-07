Zee Rajasthan
दिल्ली रैली से पहले राजस्थान में बढ़ा सियासी तापमान! कांग्रेस ने सरकार पर किया ताबड़तोड़ प्रहार

Rajasthan Politics: दिल्ली की 14 दिसंबर की ‘वोट चोर-गद्दी छोड़’ रैली से पहले कांग्रेस ने जयपुर में लगातार बैठकों के जरिए अपनी रणनीति तेज कर दी है. PCC चीफ डोटासरा ने मुख्यमंत्री पर तीखे बयान देते हुए बीजेपी पर संविधान कमजोर करने और चुनाव टालने की कोशिशों का आरोप लगाया. नेता प्रतिपक्ष ने भी सरकार पर बाबा साहब अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर सम्मान न देने का आरोप लगाया. कांग्रेस इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाकर सड़क पर ताकत दिखाने की तैयारी में है.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Preeti tanwar
Published: Dec 07, 2025, 07:40 AM IST | Updated: Dec 07, 2025, 07:40 AM IST

Jaipur News: दिल्ली में होने वाली 14 दिसंबर की ‘वोट चोर-गद्दी छोड़’ महारैली से पहले प्रदेश कांग्रेस अपनी रणनीति को तेज कर रही है, लगातार दो दिनों से जयपुर में बैठकें हो रही हैं और आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर एक साथ हमला बोला.

बीते दिनों में भी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में रैली को लेकर बड़ी बैठके हुई है, और आज फिर जिम्मेदारों के साथ रणनीतिक चर्चा हुई. लगातार दो दिनों के भीतर हाई लेवल संवाद से साफ संकेत है कि कांग्रेस अब केवल रैली की तैयारी नहीं, बल्कि सड़क पर अपनी ताकत दिखाने और हर मुद्दा उठाने की तैयारी में है. जिसको लेकर हर जिले को अपना टारगेट भी दिया गया है.


PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मेंशन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को अगर जेल भेजना है? तो भेजो, रोक कौन रहा है? दो साल में एक मच्छर नहीं पकड़ पाए और मगरमच्छ पकड़ने की बात करते हैं. डोटासरा ने कहा कि बीजेपी संविधान को अपने हिसाब से चलाने, वोट अधिकार को कमजोर करने और निकाय पंचायत चुनाव टालने की तैयारी में है. कांग्रेस इसे लोकतंत्र के खिलाफ हमला बता रही है.

वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर सरकार ने प्रतीकात्मक सम्मान तक नहीं दिया, उन्होंने साफ कहा कि सरकार को बाबा साहब सिर्फ चुनाव में याद आते हैं, आज मूर्ति तक साफ नहीं करवाई, कोई सरकारी प्रतिनिधि तक नहीं पहुंचा.

अब देखना होगा कि कांग्रेस का यह लोकतंत्र, वोट अधिकार वाला नैरेटिव जनता में कितना असर डालता है, और बीजेपी इसकी काट कैसी तैयार करती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

