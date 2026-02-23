राजस्थान में "2 साल बनाम 5 साल" पर सियासी घमासान, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग!

Rajasthan Politics: राजस्थान में 2 साल बनाम 5 साल पर जुबानी जंग छिड़ी हुई है. पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- पूर्व सीएम श्री अशोक गहलोत जी द्वारा आज मीडिया के समक्ष “दो साल बनाम पांच साल” की बहस को लेकर दिया गया बयान सच में “उल्टी बांस बरेली” वाली कहावत को चरितार्थ करता है. जब 21 फरवरी को सदन में वर्तमान व विगत सरकार की उपलब्धियों को लेकर बहस रखी गई थी, तब कांग्रेस विधायकों ने सुनियोजित ढंग से हंगामा कर बहस से किनारा कर लिया.

माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी स्वयं सदन में उपस्थित होकर विपक्ष के हर प्रश्न का तथ्यात्मक उत्तर देने को तैयार थे, लेकिन कांग्रेस के पास अपनी उपलब्धियों का ठोस ब्यौरा नहीं था. इसलिए इन्होंने सदन में अपनी बात रखी नहीं, जानबूझकर हंगामा किया और अब सदन से बाहर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं.

गहलोत जी, विगत सरकार के समय कानून-व्यवस्था की स्थिति और महिला अपराधों के बढ़ते मामलों को भी प्रदेश की जनता भूली नहीं है. वर्तमान सरकार के दो वर्षों में अपराध में लगभग 14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. हत्याओं में 25 प्रतिशत, हत्या के प्रयास में 19 प्रतिशत, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 10 प्रतिशत, अनुसूचित जाति-जनजाति के विरुद्ध अत्याचारों में 28 प्रतिशत, डकैती में 47 प्रतिशत और लूटपाट में 51 प्रतिशत की कमी आई है. कांग्रेस विधायक तो 2 साल बनाम 5 साल की चर्चा पर पीछे के दरवाजे से चर्चा से भाग गये.

गहलोत साहब, आप जिन विकास कार्यों को लेकर खुद की पीठ थपथपा रहे हो वो धरातल पर मौजूदा सरकार के समय आये हैं. आप के समय तो विकास कार्य कागजों में ही थे और दूरबीन से भी दिखाई नहीं देते थे, यदि कानून-व्यवस्था या विकास को लेकर कोई शंका है तो सदन में खुली बहस कीजिए. जनता तथ्यों के आधार पर निर्णय करना जानती है.



पू्र्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बयान पर पलटवार करते हुए टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया X पर लिखा- आदरणीय राठौड़ साहब, केवल 3 आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं, जो 5 साल बनाम 2 साल की बहस को सारगर्भित करने के लिए काफी हैं.

3. राजस्थान में जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2025 तक 11,779 रेप के मुकदमे दर्ज हुए हैं यानी रोजाना 15 रेप केस दर्ज हुए हैं.

विकास के मानकों पर तुलना करेंगे, तो भाजपा सरकार कहीं टिकती भी नहीं है. 28 फरवरी को भाजपा सरकार जिन 19 कॉलेजों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करवा रही है, उनमें से 18 कांग्रेस सरकार के दौरान ही घोषित होकर बनना शुरू हुए हैं. इन्हें भी भाजपा सरकार अपनी उपलब्धि बताती है.

कम से कम विश्लेषण में तो ईमानदारी लेकर आइए. आपको तथा मुख्यमंत्री जी को पता है कि भाजपा सरकार 2 साल बनाम 5 साल में कहीं नहीं टिकती इसलिए बहस का मुद्दा बदलकर केवल 2 साल की उपलब्धियों पर चर्चा किया गया.

