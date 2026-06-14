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चुनाव को लेकर 'पंचायती' जारी, चतुर्वेदी का दावा-अक्टूबर से दिसंबर के बीच हर हाल में होंगे चुनाव

राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. हाईकोर्ट के 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देशों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग तैयारियों में जुटा है, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से चुनाव की समय-सीमा को लेकर संशय बना हुआ है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Sharma
Published: Jun 14, 2026, 04:04 PM|Updated: Jun 14, 2026, 04:04 PM
चुनाव को लेकर 'पंचायती' जारी, चतुर्वेदी का दावा-अक्टूबर से दिसंबर के बीच हर हाल में होंगे चुनाव
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी जारी है. हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी में है, लेकिन आरक्षण प्रक्रिया अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है. इसी बीच राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच हर हाल में पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाएंगे.

राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं. हाईकोर्ट के 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देशों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव तैयारी में जुट गया, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण चुनाव समय पर होने में संशय है.

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विपक्षी दल खासकर कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राज्य की भाजपा सरकार संभावित हार के डर और 'वन स्टेट-वन इलेक्शन' के बहाने जानबूझकर चुनाव टाल रही है. कांग्रेस का कहना है कि चुनावों में देरी से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और ग्रामीण और शहरी विकास पूरी तरह से ठप्प पड़ गया है.

इधर राज्य सरकार का कहना है कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी किए बिना चुनाव कराना संभव नहीं है. खासतौर पर ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया अभी जारी है. इसी बीच भीलवाड़ा में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने साफ कहा कि सरकार और ओबीसी आयोग युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं.

उन्होंने दावा किया कि आरक्षण से जुड़े सभी जरूरी कार्य समय पर पूरे कर लिए जाएंगे और अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच पंचायत और निकाय चुनाव हर हाल में संपन्न होंगे. हालांकि बाद में चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव तारीख की घोषणा करना हमारा काम नहीं है, लेकिन एक प्रदेश एक चुनाव के तहत चुनाव नवम्बर से दिसम्बर के बीच कराए जाने की बात कही है.

चतुर्वेदी ने विपक्ष के आरोपों पर भी पलटवार किया. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लंबे समय तक टाले गए थे इसलिए भाजपा सरकार पर चुनाव टालने के आरोप निराधार हैं.

इधर राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, यदि ओबीसी आरक्षण पर अंतिम निर्णय लंबित भी रहता है, तब भी चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एससी, एसटी और महिला आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरक्षण संबंधी लॉटरी प्रक्रिया आयोजित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है.

फिलहाल चुनावों को लेकर प्रशासनिक मशीनरी भी सक्रिय हो गई है, वहीं राजनीतिक दलों को चुनाव की तारीखों का इंतजार है. ऐसे में आने वाले कुछ सप्ताह राजस्थान की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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