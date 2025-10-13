Zee Rajasthan
अशोक गहलोत जहां भी प्रचार करने जाते हैं वहां कांग्रेस हार जाती है- मदन राठौड़

Rajasthan Politics : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के मुताबिक कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है. जिस पार्टी का इतिहास लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के दमन से भरा हो उसे पारदर्शिता जैसे मुद्दे पर बोलने का अधिकार नहीं है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Sharma
Published: Oct 13, 2025, 10:08 AM IST | Updated: Oct 13, 2025, 10:24 AM IST

अशोक गहलोत जहां भी प्रचार करने जाते हैं वहां कांग्रेस हार जाती है- मदन राठौड़

Madan Rathod On Ashok Gehlot : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास आपातकाल, सेंसरशिप और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन से भरा हुआ, फिर कौन सी शुचिता की बात करती है कांग्रेस ? डोटासरा के पास मेरे आरोपों का जवाब है ही नहीं, क्योंकि मैंनें जो कहा वह तथ्य और सच्चाई पर आधारित है.

डोटासरा जी कहते हैं कि मदन जी की बात का क्या जवाब दूं, तो मैं कहता हूँ कि उनके पास जवाब है ही नहीं, क्योंकि मैंने जो कहा वह तथ्य और सच्चाई पर आधारित है. वहीं अशोक गहलोत पर टिप्पणी कहते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि
अशोक गहलोत प्रचार के लिए पहले गुजरात गए, कांग्रेस वहां हार गई, फिर महाराष्ट्र गए, वहां भी कांग्रेस की करारी हार हुई और अब वे बिहार जा रहे हैं, जहां कांग्रेस की हार तय है. यह स्पष्ट संकेत है कि जहां-जहां गहलोत जाते हैं, वहां से कांग्रेस साफ हो जाती है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि देश में 50 से ज्यादा सरकारें गिराने, संवैधानिक संस्थाओं को बंधक बनाने वाली कांग्रेस है. तुष्टिकरण की राजनीति के ज़रिए समाज को बाँटने वाली कांग्रेस के नेता जब पारदर्शिता की बात करते हैं, तो यह ढोंग और दोहरा चरित्र ही नजर आता है.

मदन राठौड़ ने कहा कि इतिहास से कांग्रेस की भूमिका को कोई नहीं भूल सकता. इंदिरा गांधी द्वारा चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को अदालत ने भी माना था. डोटासरा शायद यह भी भूल गए हैं कि इंदिरा गांधी ने अपने ही पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को हराने के लिए विपक्षी उम्मीदवार को समर्थन दिया था.

राठौड़ ने कहा RTI को वास्तव में मजबूत करने का काम भाजपा सरकार ने किया है, जहाँ अब ई-गवर्नेंस, डिजिटल एफआईआर और समयबद्ध जवाबदेही को कानून का हिस्सा बनाया गया है. कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैलाने और झूठ की राजनीति में माहिर है.

डोटासरा ने पहले भी कृषि बिलों, महिला आरक्षण, और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सत्य सामने आया , कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ। जनता अब कांग्रेस के इन बयानवीर नेताओं के झांसे में आने वाली नहीं. उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति राष्ट्रवाद, सुशासन और पारदर्शिता पर आधारित है. जबकि कांग्रेस अब भी धोखे, भ्रम और सत्ता की भूख के पुराने ढर्रे पर चल रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

