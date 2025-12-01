Rajasthan में हवा हुई ज़हरीली! Bhiwadi फिर Red Zone में, खतरे में Jaipur भी

Rajasthan AQI News: राजस्थान में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार चिंताजनक बना हुआ है. सोमवार सुबह एक बार फिर हवा की गुणवत्ता प्रभावित होती नजर आई, जहां प्रदेश के 12 शहर 'खराब' वायु गुणवत्ता वाले ऑरेंज जोन (Orange Zone) में पहुंच गए हैं. सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि भिवाड़ी एक बार फिर 'वेरी पुअर' यानी रेड जोन (Red Zone) में आ गया है.

भिवाड़ी फिर रेड जोन में

सोमवार सुबह 8:00 बजे की रिपोर्ट के अनुसार, भिवाड़ी के वसुंधरा नगर यूआईटी सेंटर पर AQI 324 दर्ज किया गया, जो 301-400 की श्रेणी (रेड जोन) में आता है, जहां लगातार एक्सपोजर से श्वसन रोग बढ़ने का खतरा रहता है. हालांकि, भिवाड़ी का दूसरा सेंटर, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, 263 AQI के साथ ऑरेंज जोन में रहा.

12 शहरों में 'खराब' हवा

प्रदेश के कई शहरों के हालात चिंताजनक बने हुए हैं. राजधानी जयपुर भी ऑरेंज जोन में रहा, जहां मानसरोवर में 280 AQI और शास्त्री नगर में 258 AQI दर्ज हुआ.

शहर (ऑरेंज जोन) AQI स्तर कोटा (धान मंडी) 282 बूंदी 255 टोंक 242 श्री गंगानगर 246 सीकर 238 बीकानेर 208 भीलवाड़ा 212 झालावाड़ 223

राजस्थान में प्रदूषण चिंताजनक है. भिवाड़ी (AQI 324) फिर रेड जोन में चला गया, जबकि जयपुर समेत 12 शहर ऑरेंज जोन में हैं. प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने स्वच्छ ईंधन और हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देने की सलाह दी है.

NAQI के अनुसार, 201–300 AQI की यह ऑरेंज कैटेगरी लंबे समय तक संपर्क में रहने पर अधिकतर लोगों को सांस संबंधी असुविधा का कारण बनती है.

प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुझाव

लगातार बढ़ते प्रदूषण ने लोगों की दैनिक दिनचर्या और स्वास्थ्य पर असर डालना शुरू कर दिया है, जिसके चलते सख्त कदम उठाने की जरूरत महसूस की जा रही है. प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने हवा की सेहत सुधारने के लिए सरल कदम अपनाने का सुझाव दिया है- स्वच्छ ईंधन का उपयोग, हरित क्षेत्रों को बढ़ावा देना, कचरे का जिम्मेदार प्रबंधन करना.

विशेषज्ञों का कहना है कि आम लोगों के छोटे-छोटे प्रयास भी वातावरण को स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

