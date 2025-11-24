क्या राजस्थान भी बनेगा अगला दिल्ली? AQI गंभीर होने से स्वास्थ्य संकट बढ़ा

Rajasthan Air Pollution News: राजस्थान में हवा की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है, जिससे राज्य में स्वास्थ्य संकट गहराता जा रहा है. शनिवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, राज्य के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'गंभीर' स्तर तक पहुंच गया.

टोंक में पीएम 2.5 का स्तर 496 और पीएम 10 का स्तर 500 तक दर्ज हुआ, जो राजस्थान में सर्वाधिक खराब रहा. भिवाड़ी में AQI 431, श्रीगंगानगर में 416, बीकानेर में 328, जयपुर में 372, कोटा में 302 और भरतपुर में 327 दर्ज हुआ, जिससे ये शहर 'वेरी पुअर' और 'गंभीर' श्रेणी में रहे. इस बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों के लिए खुले में सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है.

दिल्ली-एनसीआर जैसे रोगों का खतरा

मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिन मौसम ड्राय रहेगा और हवाएं इसी तरह चलती रहेंगी, जिससे राहत की कोई उम्मीद नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो दिल्ली-एनसीआर जैसी श्वास और फेफड़ों संबंधी बीमारियों का खतरा राजस्थान में भी तेजी से बढ़ सकता है.

इंडियन चेस्ट सोसाइटी (ICS) के श्वसन रोग सम्मेलन में यह जानकारी सामने आई कि देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मौतें वायु प्रदूषण से होती हैं. डॉ. नितिन जैन ने बताया कि प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है, जिससे बच्चों में फेफड़ों का विकास रुकता है और बुजुर्ग समय से पहले बीमारियों की चपेट में आते हैं.

सीओपीडी से मौतें राष्ट्रीय औसत से अधिक

WHO के अनुसार, सीओपीडी (क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) विश्व स्तर पर दूसरी प्रमुख मृत्यु का कारण है, और चिंताजनक बात यह है कि राजस्थान में सीओपीडी से होने वाली मौतों की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है. विशेषज्ञों का मानना है कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण, धूल और युवाओं में धूम्रपान की प्रवृत्ति इन श्वसन रोगों के फैलाव में योगदान करती है. प्रदूषण हृदय रोग, स्ट्रोक और अस्थमा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति की औसत आयु भी घटती है.

