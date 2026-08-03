/Rajasthan: 4000 करोड़ के स्वास्थ्य निर्माण कार्य, लेकिन चीफ इंजीनियर का पद 11 महीने से खाली

Rajasthan News: राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चीफ इंजीनीयर का पद पिछले करीब 11 महीने से नियमित नियुक्ति के बिना चल रहा है. विभाग ने इस दौरान जल संसाधन विभाग से डेपुटेशन पर आए अधीक्षण अभियंता यानि SE मुकेश कुमार शर्मा को चीफ इंजीनीयर का अतिरिक्त प्रभार सौंप रखा है, जबकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अस्पताल भवनों के निर्माण और स्वास्थ्य विभाग के बिल्डिंग निर्माण से जुड़े कामों लिए परंपरागत रूप से PWD के अनुभवी इंजीनीयर को यह जिम्मेदारी दी जाती रही है.

इस पूरे मामले को लेकर विभाग में चर्चाओं का दौर तेज है. सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नियमित नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही और करोड़ों रुपये के निर्माण कार्य अतिरिक्त प्रभार के भरोसे क्यों संचालित हो रहे हैं? जानकारी के अनुसार, अगस्त 2025 में तत्कालीन मुख्य अभियंता अशोक कुमार शर्मा के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद रिक्त हो गया था. इसके बाद 4 सितंबर 2025 को जारी आदेश के जरिए अधीक्षण अभियंता मुकेश कुमार शर्मा को अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ मुख्य अभियंता का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया.

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दूसरी ओर, 25 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी को पत्र लिखकर स्पष्ट रूप से अनुरोध किया गया था कि मुख्य अभियंता (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) के रिक्त होने वाले पद पर किसी योग्य मुख्य अभियंता की डेपुटेशन अथवा पोस्टिंग की जाए. पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि विभाग में लगभग 1100 निर्माण परियोजनाएं और करीब 3000 करोड़ रुपये के कार्य प्रगति पर हैं, जिनकी प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए अनुभवी मुख्य अभियंता की आवश्यकता है.

4000 करोड़ रुपये के निर्माण कार्य और परियोजनाएं

स्वास्थ्य विभाग हर साल अस्पतालों के निर्माण, जिला अस्पतालों के विस्तार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन, भवनों के नवीनीकरण और चिकित्सा अधोसंरचना पर हजारों करोड़ रुपये खर्च करता है. सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में विभाग में करीब 4000 करोड़ रुपये से जुड़े विभिन्न निर्माण कार्य और परियोजनाएं संचालित हैं. इसके अलावा हाल ही में लगभग 1000 करोड़ रुपये के EPC मॉडल से जुड़े टेंडर भी चर्चा में हैं. ऐसे में विभाग के तकनीकी प्रमुख का पद नियमित रूप से भरा नहीं जाना कई सवाल खड़े कर रहा है.

वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे मुकेश कुमार शर्मा मूल रूप से जल संसाधन विभाग के अधिकारी हैं और स्वास्थ्य विभाग में अधीक्षण अभियंता के रूप में डेपुटेशन पर कार्यरत हैं. इसी को लेकर विभाग के भीतर यह चर्चा भी है कि जब अस्पताल भवनों और स्वास्थ्य विभाग के निर्माण का अनुभव रखने वाले अधिकारी पीडब्ल्यूडी में उपलब्ध हैं, तब जल संसाधन विभाग के अधिकारी को इतने लंबे समय तक अतिरिक्त प्रभार क्यों दिया गया.

झालावाड़ में स्कूल भवन गिरने का मामला

झालावाड़ में स्कूल भवन गिरने की घटना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षा और चिकित्सा विभाग के निर्माण कार्यों की विशेष निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में मुख्य अभियंता का पद लंबे समय तक रिक्त रहने का मुद्दा और अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सूत्रों के अनुसार, मुख्य अभियंता के पद को लेकर उठ रहे सवालों की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री तक भी पहुंच चुकी है. बताया जा रहा है कि मंत्री ने पूरे मामले में अधिकारियों से जवाब तलब किया है और रिक्त पद सहित पूरी व्यवस्था की जानकारी मांगी है.