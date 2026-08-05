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राजस्थान बिजली भर्ती में बड़ा बदलाव, अब जूनियर असिस्टेंट के लिए 3-3 परीक्षा, जानिए पूरा सिस्टम

राजस्थान की पांचों बिजली कंपनियों में निकली भर्ती में जूनियर असिस्टेंट/कमर्शियल असिस्टेंट-द्वितीय पदों की चयन प्रक्रिया को अन्य पदों से अलग रखा गया है. भारी संख्या में आवेदन आने की संभावना के कारण सरकार और डिस्कॉम्स ने इस भर्ती को तीन चरणों में आयोजित करने का फैसला किया है.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Neha Sharma
Published:Aug 05, 2026, 01:52 PM IST | Updated:Aug 05, 2026, 01:52 PM IST
राजस्थान बिजली भर्ती में बड़ा बदलाव, अब जूनियर असिस्टेंट के लिए 3-3 परीक्षा, जानिए पूरा सिस्टम
Image Credit: File

Jaipur News: राजस्थान की पांचों बिजली कंपनियों में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. राज्य की डिस्कॉम्स में निकली भर्ती प्रक्रिया में जूनियर असिस्टेंट/कमर्शियल असिस्टेंट-द्वितीय के पदों की चयन प्रक्रिया को अन्य पदों से अलग रखा गया है.

राजस्थान सरकार और बिजली कंपनियों ने आवेदन की भारी संख्या को देखते हुए जूनियर असिस्टेंट भर्ती को पूरी तरह 3 चरणों में आयोजित करने का फैसला लिया है, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित और तेज हो सकें.

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जूनियर असिस्टेंट भर्ती 3 चरणों में होगी
जूनियर असिस्टेंट/कमर्शियल असिस्टेंट-द्वितीय पदों के लिए अभ्यर्थियों को 3 स्टेज से गुजरना होगा.

पहला चरण- प्री परीक्षा (स्क्रीनिंग टेस्ट)
यह ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग परीक्षा होगी. बड़ी संख्या में आवेदन आने की संभावना के कारण पहले सभी अभ्यर्थियों की छंटनी इसी परीक्षा से की जाएगी.

दूसरा चरण- मुख्य परीक्षा (Main Exam)
प्री-परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में रिक्त पदों के लगभग 10 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. मुख्य परीक्षा का स्तर थोड़ा उच्च होगा और इसमें सिलेबस से जुड़े विषयों की गहन जांच होगी.

तीसरा चरण-टाइपिंग टेस्ट
मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट देना अनिवार्य होगा. टाइपिंग में निर्धारित गति और एक्यूरेसी लाना जरूरी है. इसी के बाद फाइनल मेरिट बनाकर चयन किया जाएगा.

JEN और जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा एक ही चरण में
वहीं, कनिष्ठ अभियंता (JEN) और कनिष्ठ लेखाकार (Junior Accountant) के पदों के लिए प्रक्रिया आसान रखी गई है. इन दोनों पदों के अभ्यर्थियों को केवल एक ही लिखित परीक्षा देनी होगी. इस परीक्षा के अंकों के आधार पर सीधे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. इन पदों के लिए कोई प्री या टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा.

नई व्यवस्था का उद्देश्य
बिजली कंपनियों के अनुसार, हर भर्ती में लाखों आवेदन आते हैं। ऐसे में चयन प्रक्रिया को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है. इसी वजह से जूनियर असिस्टेंट जैसी क्लेरिकल पोस्ट के लिए 3-स्टेज सिस्टम लागू किया गया है. इसका मुख्य मकसद है.
1. बड़ी संख्या में आवेदनों का प्रभावी प्रबंधन
2. सिर्फ योग्य अभ्यर्थियों को अगले चरण तक पहुंचाना
3. पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना

अभ्यर्थियों के लिए जरूरी टिप्स
जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अब प्री, मेंस और टाइपिंग तीनों पर बराबर फोकस करना होगा. खासकर टाइपिंग की स्पीड अभी से बढ़ाना शुरू कर दें. वहीं, JEN और जूनियर अकाउंटेंट के अभ्यर्थी एक ही परीक्षा पर पूरा फोकस कर सकते हैं. आधिकारिक नोटिफिकेशन और परीक्षा तिथि जल्द ही बिजली कंपनियों की वेबसाइट पर जारी की जाएगी. अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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