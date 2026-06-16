/Rajasthan News: राजस्थान में मौसम ने ली करवट, आज 26 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, दिल्ली की 4 फ्लाइट जयपुर डायवर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में प्री-मानसून सीजन की सक्रियता के साथ ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. राज्य में लगातार हो रही आंधी और बारिश के कारण भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है, जिससे कई शहरों का अधिकतम तापमान गिरकर 35 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ गया है. इस मानसूनी हलचल के बीच मौसम विभाग ने मंगलवार को भी प्रदेश के 26 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें 7 जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' और 19 जिलों के लिए 'यलो अलर्ट' शामिल है.

चूरू में 20 मिनट तक छाया अंधेरा, तूफानी बारिश से नुकसान

सोमवार को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का बेहद रौद्र और हैरान करने वाला रूप देखने को मिला. चूरू, सीकर, जयपुर और अलवर के क्षेत्रों में सोमवार को भीषण आंधी चली. चूरू में दोपहर के समय अचानक आए रेत के बवंडर से पूरा आसमान मटमैला हो गया और दिन में ही करीब 20 मिनट तक घना अंधेरा छा गया. आंधी के बाद चूरू और सादुलपुर में मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई. ग्रामीण इलाकों में तेज हवाओं के कारण 11 केवी के तीन बिजली के पोल टूट गए और एक ट्रांसफार्मर जल गया. इसके अलावा श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भी कई जगहों पर तूफानी बारिश हुई.

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दिल्ली में मौसम खराब, जयपुर में उतरीं अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम बिगड़ने का सीधा असर विमान सेवाओं पर पड़ा है. दिल्ली हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी कम होने और खराब मौसम के चलते 4 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा. इनमें प्रमुख रूप से एयर इंडिया एक्सप्रेस की रांची-दिल्ली फ्लाइट. एयर इंडिया की वेंकूवर (कनाडा) - दिल्ली फ्लाइट. इंडोनेशिया के डेंपसर से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट. चीन से दिल्ली आ रही एक इंटरनेशनल कार्गो (मालवाहक) फ्लाइट शामिल रही.

जून महीने की 45 फीसदी बारिश का कोटा पूरा, फलोदी में अब भी गर्मी

मौसम केंद्र के आंकड़ों के अनुसार, जून के महीने में राजस्थान में औसतन 55 एमएम (MM) बारिश होती है. राहत की बात यह है कि शुरुआती दौर में ही राज्य में अब तक 25 एमएम बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो कुल कोटे का 45 फीसदी है. पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभागों में मानसून पूर्व की अच्छी बारिश हो रही है, जबकि जोधपुर संभाग में अभी भी सामान्य से कम वर्षा हुई है.

अगर तापमान की बात करें, तो पश्चिमी राजस्थान में अब भी सूरज के कड़े तेवर हैं. पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान फलोदी में 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा जैसलमेर में 41.3, बाड़मेर में 40.6, वनस्थली में 40 और कोटा में 39 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया.