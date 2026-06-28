/राजस्थान के शहरों को मिलेगी नई रफ्तार, 15,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं की तैयारी

Rajasthan News: राजस्थान के शहरों की तस्वीर बदलने की तैयारी है, अब सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज और कचरा प्रबंधन जैसी मूलभूत सुविधाओं को नई रफ्तार मिलेगी. केंद्र के अर्बन चैलेंज फंड से प्रदेश के शहरों में करीब 15 हजार 800 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रस्तावित हैं.

खास बात ये है कि बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों को भी इस शहरी विकास की नई उड़ान में शामिल किया जाएगा. डीएलबी और हुडको के बीच हुए एमओयू के बाद अब योजनाओं को जमीन पर उतारने की कवायद तेज हो गई है.

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15,800 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं

प्रदेशों के शहरों में आने वाले वर्षों में बुनियादी सुविधाओं का बड़ा विस्तार होने जा रहा है. केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) के जरिए प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में करीब 15,800 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं. इसके तहत सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट और शहरों के सौंदर्यीकरण जैसे कामों को गति मिलेगी. जयपुर के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के साथ नागरिक सुविधाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है.

ऐसे में शहरों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है और सुविधाओं के विकास की गति को चार गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) की खासियत यह होगी कि इसका लाभ सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश के टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. नगर निकायों में सड़क, जल निकासी, सीवरेज और अन्य जरूरी सेवाओं को बेहतर करने के लिए योजनाएं तैयार होंगी.

स्वायत्त शासन विभाग और हुडको के बीच एमओयू

कार्यक्रम में स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) और हुडको के बीच एमओयू हुआ. इसके तहत नगर निकायों को परियोजनाओं की योजना बनाने, डीपीआर तैयार करने और वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए तकनीकी सहयोग मिलेगा. एमओयू का आदान-प्रदान हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख सुधीर भटनागर और डीएलबी निदेशक प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर ने किया.

अर्बन चैलेंज फंड के तहत केंद्र सरकार ने देशभर में शहरी परियोजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसमें परियोजना लागत का 25 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करेगी. राजस्थान में प्रस्तावित 15,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं में करीब 3,950 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी, जबकि बाकी राशि राज्य सरकार, नगर निकायों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से जुटाई जाएगी.



बहरहाल, स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से डिजिटल तरीके से की जाएगी. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी परियोजनाएं तैयार की जाएं जो व्यावहारिक, गुणवत्तापूर्ण और आर्थिक रूप से मजबूत हों, ताकि ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को मंजूरी मिल सकें. कुल मिलाकर यूसीएफ राजस्थान के शहरों के लिए नई शहरी क्रांति की शुरुआत माना जा रहा है, जिसमें बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों को भी आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की तैयारी है.