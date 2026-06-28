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राजस्थान के शहरों को मिलेगी नई रफ्तार, 15,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं की तैयारी

राजस्थान के शहरों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड के तहत करीब 15,800 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं. इन योजनाओं के जरिए सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट और शहरों के सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों को गति मिलेगी. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDeepak Goyal
Published: Jun 28, 2026, 05:36 PM|Updated: Jun 28, 2026, 05:36 PM
राजस्थान के शहरों को मिलेगी नई रफ्तार, 15,800 करोड़ की विकास परियोजनाओं की तैयारी
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान के शहरों की तस्वीर बदलने की तैयारी है, अब सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज और कचरा प्रबंधन जैसी मूलभूत सुविधाओं को नई रफ्तार मिलेगी. केंद्र के अर्बन चैलेंज फंड से प्रदेश के शहरों में करीब 15 हजार 800 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रस्तावित हैं.

खास बात ये है कि बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों को भी इस शहरी विकास की नई उड़ान में शामिल किया जाएगा. डीएलबी और हुडको के बीच हुए एमओयू के बाद अब योजनाओं को जमीन पर उतारने की कवायद तेज हो गई है.

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15,800 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं
प्रदेशों के शहरों में आने वाले वर्षों में बुनियादी सुविधाओं का बड़ा विस्तार होने जा रहा है. केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) के जरिए प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में करीब 15,800 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं. इसके तहत सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस कचरा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट और शहरों के सौंदर्यीकरण जैसे कामों को गति मिलेगी. जयपुर के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में आयोजित कार्यक्रम में स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के साथ नागरिक सुविधाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है.

ऐसे में शहरों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है और सुविधाओं के विकास की गति को चार गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) की खासियत यह होगी कि इसका लाभ सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश के टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा. नगर निकायों में सड़क, जल निकासी, सीवरेज और अन्य जरूरी सेवाओं को बेहतर करने के लिए योजनाएं तैयार होंगी.

स्वायत्त शासन विभाग और हुडको के बीच एमओयू

कार्यक्रम में स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) और हुडको के बीच एमओयू हुआ. इसके तहत नगर निकायों को परियोजनाओं की योजना बनाने, डीपीआर तैयार करने और वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए तकनीकी सहयोग मिलेगा. एमओयू का आदान-प्रदान हुडको के क्षेत्रीय प्रमुख सुधीर भटनागर और डीएलबी निदेशक प्रतीक चंद्रशेखर जुईकर ने किया.

अर्बन चैलेंज फंड के तहत केंद्र सरकार ने देशभर में शहरी परियोजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसमें परियोजना लागत का 25 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करेगी. राजस्थान में प्रस्तावित 15,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं में करीब 3,950 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी, जबकि बाकी राशि राज्य सरकार, नगर निकायों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से जुटाई जाएगी.


बहरहाल, स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से डिजिटल तरीके से की जाएगी. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी परियोजनाएं तैयार की जाएं जो व्यावहारिक, गुणवत्तापूर्ण और आर्थिक रूप से मजबूत हों, ताकि ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को मंजूरी मिल सकें. कुल मिलाकर यूसीएफ राजस्थान के शहरों के लिए नई शहरी क्रांति की शुरुआत माना जा रहा है, जिसमें बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों को भी आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की तैयारी है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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