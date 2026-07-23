Rajasthan News: दिल्ली-एनसीआर की बिगड़ती हवा को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों की जवाबदेही और बढ़ा दी है. केंद्रीय कैबिनेट सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन ने राजस्थान समेत एनसीआर से जुड़े राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ समीक्षा बैठक कर वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रगति पर चर्चा की.

बैठक में राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राज्य की कार्ययोजना पेश करते हुए बताया कि एनसीआर क्षेत्र में 5268 पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसों का दायरा बढ़ाया जा रहा है, ताकि स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिल सके.

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बैठक में कैबिनेट सचिव का स्पष्ट निर्देश

बैठक में कैबिनेट सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़कों की धूल कम करने, पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (सी एंड डी वेस्ट) के वैज्ञानिक निस्तारण, निर्माण स्थलों की निगरानी, औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण, वायु गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग, पराली और बायोमास जलाने पर रोक तथा पौधारोपण जैसे उपाय तय समय सीमा में पूरे किए जाएं. उन्होंने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया.

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि राजस्थान सरकार ''परिवर्तन'' कार्यक्रम के तहत पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के साथ-साथ मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग के जरिए सड़क की धूल कम करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है. राज्य में सी एंड डी वेस्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन, निर्माण स्थलों की निगरानी और औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं.

"एक पेड़ मां के नाम'' अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान के माध्यम से बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है. साथ ही राज्य सरकार कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) और केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर तय कार्ययोजना के अनुसार काम कर रही है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई बैठक

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुख्य सचिव भी शामिल हुए. राजस्थान की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन आनंद कुमार, परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के शासन सचिव विजय एन, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया.

