शिक्षा विभाग ने 117 प्रिंसिपल का किया ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

Rajasthan Principal Transfer List 2026 : लिस्ट में कुल 117 प्रिंसिपलों की तबादला सूची विभाग की तरफ से जारी की गयी है. शिक्षा निर्देशक सीताराम जाट ने ये तबादला सूची जारी की है.


 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Jan 06, 2026, 02:18 PM IST | Updated: Jan 06, 2026, 02:18 PM IST

शिक्षा विभाग ने 117 प्रिंसिपल का किया ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

Jaipur News : जयपुर में शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से प्रिंसिपल तबादला लिस्ट जारी कर दी है. बड़ी संख्या में प्रिंसिपल और समकक्ष पदों के तबादले हुए हैं.

लिस्ट में कुल 117 प्रिंसिपलों की तबादला सूची विभाग की तरफ से जारी की गयी है. शिक्षा निर्देशक सीताराम जाट ने ये तबादला सूची जारी की है.

राजस्थान में शिक्षा विभाग ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बड़ा बदलाव किया है. लंबे इंतजार के बाद तबादला सूची जारी कर दी गयी है. जिससे कुछ प्रिंसिपल खुश हैं तो कुछ दूर दराज के इलाकों में ट्रांसफर से खुश नहीं होगें. शिक्षा विभाग की तरफ से ग्रामीण और शहरी इलाको में शिक्षा के स्तर को संतुलित करने और अनुभवी नेतृत्व को उन स्कूलों में भेजने की व्यवस्था की जा रही है जहां प्रबंधन ठीक से नहीं हो रहा है.

