Rajasthan News: राजस्थान के सभी निजी अस्पताल 24 घंटे के लिए बंद, इमरजेंसी में भी नहीं मिलेगा ईलाज

Rajasthan Private Hospital Strike: राजस्थान में आज से निजी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं. जयपुर के 'निविक हॉस्पिटल' के निदेशक डॉ. सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने प्रदेशभर के निजी अस्पतालों में 24 घंटे की संपूर्ण हड़ताल का ऐलान किया है. मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई यह हड़ताल अगले दिन सुबह तक जारी रहेगी, जिससे ओपीडी (OPD) और आईपीडी (IPD) सेवाएं पूरी तरह ठप हैं.

हड़ताल की वजह, दमनकारी कार्रवाई का आरोप

डॉक्टरों का संगठन IMA इस गिरफ्तारी को गलत बता रहा है. बता दें कि IMA का आरोप है कि मेडिकल बोर्ड को इलाज में लापरवाही का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. इसके बावजूद, केवल प्रशासनिक अनियमितताओं के आधार पर डॉक्टर को गिरफ्तार करना 'दमनकारी कदम' है. वहीं इस हड़ताल के कारण राज्यभर के हजारों मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सरकारी अस्पतालों पर अचानक मरीजों का भार बढ़ गया है.

क्यों हुई डॉ. सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी?

डीसीपी साउथ राजर्षि राज के अनुसार, यह मामला अक्टूबर 2025 में दर्ज एक शिकायत से जुड़ा है. बता दें कि परिवादी जितेंद्र कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि उनकी मां शशि शर्मा के इलाज के नाम पर लाखों रुपये वसूले गए, लेकिन कोई बिल या रसीद नहीं दी गई. इलाज के दौरान उनकी मां की मृत्यु हो गई. जांच में सामने आया कि अस्पताल ने सरकारी योजना (RGHS) का गलत लाभ उठाने के लिए मरीज को बार-बार 'डिस्चार्ज' और 'री-एडमिट' दिखाया. एफएसएल (FSL) रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि सहमति पत्रों (Consent Forms) पर तारीखों में काट-छांट कर फर्जी रिकॉर्ड तैयार किए गए और उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया गया. इन्ही आरोपों के प्रमाणित होने पर पुलिस ने डॉ. बंसल को गिरफ्तार किया है.

मरीजों के लिए जानकारी

बता दें कि यह हड़ताल 14 अप्रैल सुबह 8:00 बजे से 15 अप्रैल सुबह 8:00 बजे तक जारी रहेगा. इस दौरान सभी निजी अस्पतालों में परामर्श (OPD), भर्ती (IPD) और रूटीन सर्जरी बंद रहेंगी. आपातकालीन स्थिति में मरीजों को सरकारी जिला अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों का रुख करना पड़ रहा है.

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