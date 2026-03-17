राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों को बड़ा झटका! अब सिर्फ NOC से नहीं चलेंगी 10वीं-12वीं कक्षाएं

Rajasthan Private School Rules: प्रदेश में निजी विद्यालयों की मान्यता को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है. बीकानेर स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी नए दिशा-निर्देशों के तहत अब केवल एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) के आधार पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाएं संचालित नहीं की जा सकेंगी.

एनओसी से नहीं चलेगी मान्यता

नए निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि निजी विद्यालयों को अब निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्ण मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा. बिना विधिवत मान्यता के कक्षाएं चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

पहले कैसे चल रही थी व्यवस्था

अब तक कई निजी स्कूल प्रारंभिक या उच्च प्राथमिक स्तर तक मान्यता लेकर काम करते थे. इसके बाद वे विभाग से एनओसी लेकर माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाएं शुरू कर देते थे. इस व्यवस्था के चलते कई जगह नियमों की अनदेखी और मानकों के उल्लंघन की शिकायतें सामने आ रही थीं.

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शिकायतों के बाद सख्त कदम

इन शिकायतों और व्यवस्था में खामियों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. नए निर्देशों के अनुसार अब स्कूलों को सभी शैक्षणिक, भौतिक और प्रशासनिक मानकों को पूरा करना होगा. मानकों की जांच के बाद ही उन्हें माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर की मान्यता दी जाएगी.

पारदर्शिता और गुणवत्ता पर जोर

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य निजी विद्यालयों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना है. साथ ही छात्रों को बेहतर और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना भी प्राथमिकता है.

नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई

विभाग ने यह भी साफ किया है कि बिना मान्यता या केवल एनओसी के आधार पर कक्षाएं संचालित करने वाले विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस फैसले के बाद प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और गुणवत्ता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.

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