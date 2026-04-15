/राजस्थान में 5561 किलोमीटर रेलमार्ग पर लगेगा सुरक्षा 'कवच', ट्रेनों में हादसों पर लग सकेगी रोक!

Rajasthan News: उत्तर पश्चिम रेलवे पर अगले साल से ट्रेनों का सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा. ट्रेन एक्सीडेंट रोकने की दिशा में रेलवे प्रशासन कवच तकनीक को शुरू कर रहा है. वहीं, ऑटोमैटिक सिग्नलिंग, रेल लाइन दोहरीकरण और नई रेल लाइनों के कार्य भी तेजी से पूरे किए जा रहे हैं. दरअसल रेलवे सुरक्षा और आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय रेलवे अब अत्याधुनिक 'कवच' प्रणाली और ऑटोमैटिक सिग्नलिंग का तेजी से विस्तार कर रहा है.

इस पहल का सबसे बड़ा फायदा यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के समयबद्ध संचालन के रूप में सामने आएगा. अब तक उत्तर-पश्चिम रेलवे में 313 किलोमीटर रेल लाइनों पर ऑटोमैटिक सिग्नलिंग शुरू की जा चुकी है, जिसमें से 139 किलोमीटर का काम वर्ष 2024–25 के दौरान पूरा हुआ.

यह दर्शाता है कि रेलवे में डिजिटल और सुरक्षित संचालन की दिशा में तेज प्रगति से कार्य किया जा रहा है. वहीं, रेल हादसों को रोकने की दिशा में कवच प्रणाली को लेकर तेजी से कार्य किया जा रहा है. रेल हादसों को रोकने और ट्रेनों के बीच टक्कर की आशंका खत्म करने के लिए कवच प्रणाली लगाई जा रही है. उत्तर-पश्चिम रेलवे में 5561 किलोमीटर रेल नेटवर्क पर कवच प्रणाली लगाई जा रही है.

उत्तर-पश्चिम रेलवे में कवच की प्रोग्रेस

2600 करोड़ रुपए की लागत से कवच प्रणाली लगाई जा रही

उत्तर-पश्चिम रेलवे में 5561 किमी रेल रूट पर लगेगी प्रणाली

280 किमी नई रेल लाइन परियोजना में भी इस तकनीक को शामिल किया

1586 रूट किमी पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का टेंडर जारी

इस रूट पर ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने का 72 प्रतिशत कार्य पूरा

250 टावर लगाने की योजना, इनमें से 227 टॉवरों का कार्य प्रगति पर

अगले वर्ष 250 किमी रेलमार्ग पर कवच प्रणाली शुरू करने का लक्ष्य

तारंगा हिल-आबू रोड परियोजना को लेकर कार्य शुरू

वहीं उत्तर-पश्चिम रेलवे में 19 हजार करोड़ की रेलवे की परियोजनाएं निर्माणाधीन स्थिति में हैं. उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि 1546 किलोमीटर लंबाई की नई रेल लाइन, दोहरीकरण और गेज परिवर्तन की परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं.

इन प्रोजेक्ट्स की लागत करीब 19 हजार करोड़ रुपये है. इनमें तारंगा हिल–आबू रोड (अंबाजी मार्ग) परियोजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. इसके सर्वेक्षण के बाद मौके पर कार्य शुरू हो चुका है. इसके अलावा 1340 किलोमीटर की परियोजनाएं स्वीकृति के चरण में हैं, जिनकी अनुमानित लागत 19,500 करोड़ रुपये हैं.