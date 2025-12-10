Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan: 250 किमी ट्रैक पर हाई-स्पीड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, अब और तेज दौड़ेंगी ट्रेनें!

उत्तर-पश्चिम रेलवे प्रशासन अपने रूटों की स्ट्रैंथनिंग करते हुए ट्रेन संचालन की औसत गति बढ़ाने पर जोर दे रहा है. इसी दिशा में जयपुर से रेवाड़ी के बीच किए जा रहे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के कार्य को तेज किया गया है. इस साल 250 किमी रूट पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य पूरा किया जाएगा. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Kashi Ram
Published: Dec 10, 2025, 03:03 PM IST | Updated: Dec 10, 2025, 03:03 PM IST

Trending Photos

क्या आपको पता है राजस्थान की लता मंगेशकर कौन हैं?
7 Photos
Do You Know

क्या आपको पता है राजस्थान की लता मंगेशकर कौन हैं?

2028 तक पूरे हो जाएंगे राजस्थान के ये प्रोजेक्ट, पानी-जाम जैसी समस्याएं छूमंतर होने के साथ मिलेगा अपना घर!
7 Photos
rajasthan government project

2028 तक पूरे हो जाएंगे राजस्थान के ये प्रोजेक्ट, पानी-जाम जैसी समस्याएं छूमंतर होने के साथ मिलेगा अपना घर!

80 करोड़ की लागत से राजस्थान की इस जगह को नए साल पर मिलेंगे 3 तोहफे, ग्रामीणों की लगेगी लॉटरी!
7 Photos
rajasthan government project

80 करोड़ की लागत से राजस्थान की इस जगह को नए साल पर मिलेंगे 3 तोहफे, ग्रामीणों की लगेगी लॉटरी!

राजस्थान में अब किराए का घर-दुकान लेना हुआ महंगा, 30 दिन के लिए भी करवानी होगी रजिस्ट्री
7 Photos
Rajasthan news

राजस्थान में अब किराए का घर-दुकान लेना हुआ महंगा, 30 दिन के लिए भी करवानी होगी रजिस्ट्री

Rajasthan: 250 किमी ट्रैक पर हाई-स्पीड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, अब और तेज दौड़ेंगी ट्रेनें!

Rajasthan Project: उत्तर पश्चिम रेलवे के सिग्नलिंग विभाग ने जयपुर मंडल के रेवाड़ी-अलवर सेक्शन पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का कार्य तेज कर दिया है. बावल-करनावास-अनाजमंडी-रेवाड़ी स्टेशनों के बीच ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का कार्य किया जा रहा है.

नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है. उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि जयपुर से रेवाड़ी के बीच संचालित ट्रेन बुधवार को जयपुर से अलवर के बीच ही संचालित की जा रही है.

वहीं, बाड़मेर-जम्मूतवी-बाड़मेर शालीमार मालानी एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी होकर संचालित किया जा रहा है. बरेली-भुज आलाहजरत एक्सप्रेस भी रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा होकर चलाई जा रही है. दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदेभारत एक्सप्रेस और दिल्ली सराय-भुज एक्सप्रेस बुधवार को रेवाड़ी स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव करेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अजमेर से साखून और बोबास से कानोता के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग पर जोर. अजमेर-मदार 6.2 किमी, मदार-लाडपुरा 7.11 किमी, लाडपुरा-गीगल आखिरी-किशनगढ़ 11.66 किमी, किशनगढ़-मंडावरिया 9.23 किमी, मंडावरिया-गहलोता 9.23 किमी, गहलोता-साखून 13.9 किमी, धानक्या-बोबास 10.62 किमी, कनकपुरा-धानक्या 9.75 किमी, जयपुर-कनकपुरा 8.94 किमी, गांधीनगर जयपुर-जयपुर 5.35 किमी, गेटोर जगतपुरा-गांधीनगर जयपुर 5.44 किमी, गेटोर जगतपुरा-खातीपुरा 5.89 किमी, खातीपुरा-कानोता 6.61 किमी इन सेक्शनों में अब तक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया गया.
ट्रेन ऑपरेशन एक्सपर्ट रजनीश शर्मा ने बताया कि ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए मॉडिफाइड और एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम बहुत जरूरी है.

उत्तर पश्चिम रेलवे के अलग-अलग सेक्शन में मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम लगाया गया है. अभी करीब 270 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और 180 से अधिक स्टेशनों पर पैनल इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया जा चुका है.

वहीं सेक्शन/लाइन कैपेसिटी को बढ़ाने और ट्रेनों की स्पीड में बढ़ोतरी करने के लिए 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति युक्त ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया गया है.

अजमेर से साखून व बोबास से कानोता सेक्शन में ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा चुका है. इससे ट्रेनों की स्पीड बढ़ने और सेक्शन कैपेसिटी में भी बढ़ोतरी हुई है. इस वित्त वर्ष में उत्तर-पश्चिम रेलवे के 251 किमी रूट पर ऑटोमैटिक सिग्नलिंग पूरी कर ली जाएगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news