Rajasthan: 250 किमी ट्रैक पर हाई-स्पीड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, अब और तेज दौड़ेंगी ट्रेनें!

Rajasthan Project: उत्तर पश्चिम रेलवे के सिग्नलिंग विभाग ने जयपुर मंडल के रेवाड़ी-अलवर सेक्शन पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का कार्य तेज कर दिया है. बावल-करनावास-अनाजमंडी-रेवाड़ी स्टेशनों के बीच ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का कार्य किया जा रहा है.

नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है. उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि जयपुर से रेवाड़ी के बीच संचालित ट्रेन बुधवार को जयपुर से अलवर के बीच ही संचालित की जा रही है.

वहीं, बाड़मेर-जम्मूतवी-बाड़मेर शालीमार मालानी एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी होकर संचालित किया जा रहा है. बरेली-भुज आलाहजरत एक्सप्रेस भी रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा होकर चलाई जा रही है. दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदेभारत एक्सप्रेस और दिल्ली सराय-भुज एक्सप्रेस बुधवार को रेवाड़ी स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव करेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अजमेर से साखून और बोबास से कानोता के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग पर जोर. अजमेर-मदार 6.2 किमी, मदार-लाडपुरा 7.11 किमी, लाडपुरा-गीगल आखिरी-किशनगढ़ 11.66 किमी, किशनगढ़-मंडावरिया 9.23 किमी, मंडावरिया-गहलोता 9.23 किमी, गहलोता-साखून 13.9 किमी, धानक्या-बोबास 10.62 किमी, कनकपुरा-धानक्या 9.75 किमी, जयपुर-कनकपुरा 8.94 किमी, गांधीनगर जयपुर-जयपुर 5.35 किमी, गेटोर जगतपुरा-गांधीनगर जयपुर 5.44 किमी, गेटोर जगतपुरा-खातीपुरा 5.89 किमी, खातीपुरा-कानोता 6.61 किमी इन सेक्शनों में अब तक ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया गया.

ट्रेन ऑपरेशन एक्सपर्ट रजनीश शर्मा ने बताया कि ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए मॉडिफाइड और एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम बहुत जरूरी है.

उत्तर पश्चिम रेलवे के अलग-अलग सेक्शन में मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम लगाया गया है. अभी करीब 270 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और 180 से अधिक स्टेशनों पर पैनल इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया जा चुका है.

वहीं सेक्शन/लाइन कैपेसिटी को बढ़ाने और ट्रेनों की स्पीड में बढ़ोतरी करने के लिए 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति युक्त ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया गया है.

अजमेर से साखून व बोबास से कानोता सेक्शन में ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा चुका है. इससे ट्रेनों की स्पीड बढ़ने और सेक्शन कैपेसिटी में भी बढ़ोतरी हुई है. इस वित्त वर्ष में उत्तर-पश्चिम रेलवे के 251 किमी रूट पर ऑटोमैटिक सिग्नलिंग पूरी कर ली जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-