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2,798 करोड़ की लागत से माउंट आबू और अंबाजी के बीच बनेगा नया रेल कॉरिडोर, सफर होगा आसान

राजस्थान और गुजरात के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. 116 किलोमीटर लंबी तारंगाहिल–अंबाजी–आबू रोड नई रेल लाइन का निर्माण तेजी से किया जा रहा है. करीब 2,798 करोड़ रुपये की इस परियोजना से गुजरात के प्रसिद्ध अंबाजी शक्तिपीठ और राजस्थान के माउंट आबू समेत कई धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी.
 

Edited bySneha AggarwalReported byKashi Ram
Published: Jul 08, 2026, 05:42 PM|Updated: Jul 08, 2026, 05:42 PM
2,798 करोड़ की लागत से माउंट आबू और अंबाजी के बीच बनेगा नया रेल कॉरिडोर, सफर होगा आसान
Image Credit: Rajasthan ProjectSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Project: गुजरात स्थित 51 शक्तिपीठों में शामिल अम्बाजी मंदिर जाने वाले राजस्थान के श्रद्धालुओं की यात्रा जल्द ही सुगम होगी. 116 किमी लम्बे रेल रूट पर नई लाइन डालने का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है. उत्तर-पश्चिम रेलवे द्वारा कार्य में तेजी लाई गई है.

इससे अम्बाजी जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही तारंगाहिल जाने वाले पर्यटकों के लिए भी सुविधा मिलेगी. रेलवे प्रशासन द्वारा 4 वर्ष पूर्व स्वीकृत तारंगाहिल-अंबाजी-आबू रोड नई रेल लाइन का कार्य अब तेज गति से पूरा किया जा रहा है.

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वर्ष 2022-23 में करीब 2798.16 करोड़ रुपये के साथ इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया गया था. तारंगाहिल-अंबाजी-आबू रोड नई रेल लाइन का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है. पहले 30 किलोमीटर में अर्थ वर्क का कार्य लगभग पूरा हो गया है. ब्लेकटिंग का कार्य भी 75 प्रतिशत से अधिक हो चुका है. इसके साथ ही बडे और छोटे पुलों का निर्माण कार्य भी 80 प्रतिशत से अधिक किया जा चुका है.

इस प्रोजेक्ट से रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी. साथ ही रूट पर ट्रेनों की स्पीड भी तेज हो सकेगी. इससे गुजरात और राजस्थान राज्यों के पर्यटन और धार्मिक स्थलों का ट्रेनों के जरिए सम्पर्क हो सकेगा, जिसमें प्रमुख पर्यटन स्थल माउंट आबू और आध्यात्मिक केन्द्र प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, अम्बाजी स्थित देवी शक्ति पीठ और तारंगाहिल में जैन धर्म के तीर्थ स्थल प्रमुख हैं.

तारंगाहिल-अंबाजी-आबू रोड प्रोजेक्ट की बड़ी बातें
इस रेल लाइन पर कुल 15 स्टेशन बनाया जाना है प्रस्तावित
इनमें 8 क्रॉसिंग और 7 हाल्ट स्टेशन होंगे
13 टनल, 54 बडे़ पुल, 188 छोटे पुल, 14 रोड ओवर ब्रिज बनेंगे
79 रोड अण्डर ब्रिज/सीमित ऊंचाई के पुल बनाए जाएंगे
यह विद्युतीकृत ट्रेक्शन पर संचालित मार्ग होगा
इस रेल लाइन के निर्माण के लिए सभी कार्यों के लिए टेंडर अवार्ड किए
इस लाइन पर बनाए जाने वाले स्टेशनों की बिल्डिंग के कार्य तेजी से हो रहे
अम्बाजी स्टेशन के लिए अर्थवर्क पूरा हुआ, इनकटिंग का कार्य भी लगभग पूर्ण हुआ

श्रद्धालुओं का आवागमन होगा आसान
उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि अम्बाजी देश का प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है. अम्बाजी धार्मिक स्थल में हर साल गुजरात और देश के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ विदेशों से लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं. तारंगाहिल-अम्बाजी-आबू रोड नई लाइन के निर्माण से यहां आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को यात्रा में आसानी होगी.

इसके अलावा, तारंगाहिल में स्थित अजीतनाथ जैन मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा मिलेगी. यह रेल लाइन कृषि और स्थानीय उत्पादों के परिवहन में तीव्र आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी. गुजरात और राजस्थान राज्यों की देश के अन्य हिस्सों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी हो सकेगी. साथ ही मौजूदा अहमदाबाद-आबू रोड रेलवे लाइन के लिए वैकल्पिक मार्ग भी प्रदान करेगी. कुलमिलाकर नई रेल लाइन के निर्माण से क्षेत्र में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास हो सकेगा.

प्रोजेक्ट निर्माण से ये होंगे लाभ
सिरोही और गुजरात के साबरकांठा, बनासकांठा और मेहसाणा से निकलेगी लाइन
अहमदाबाद और आबू रोड के मध्य वैकल्पिक रेल मार्ग उपलब्ध होगा
निर्माण के दौरान लगभग 40 लाख मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा
रेल लाइन स्थानीय क्षेत्र में डेयरी और मार्बल उद्योग के विकास में उपयोगी होगी
नई रेल लाइन के निर्माण से क्षेत्र में उद्योग धन्धे विकसित होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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