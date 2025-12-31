Rajasthan Project : जयपुर रिंग रेल परियोजना जल्द हो रही शुरू, पहले फेज़ में इन इलाकों में 13 रेलवे स्टेशन

Rajasthan Project : New Year से पहले ही पिंक सिटी के लिए अच्छी खबर आई है. जल्द ही राजधानी में 13 नई रेलवे स्टेशन बनने वाले हैं. रिंग रेल परियोजना के तहत ये सभी स्टेशन पहले फेज़ में बन जाएंगे.
Rajasthan Project : राजधानी जयपुर में रिंग रेल परियोजना की जल्द ही शुरूआत होने वाली है. इस परियोजना को लेकर सांसद मंजू शर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी. ये परियोजना दो से तीन चरणों में पूरी हो जाएगी. पहले चरण में 13 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे.
जयपुर के दीर्घकालीन विकास में मीलका पत्थर बनेगी परियोजना
केंद्र और राज्य सरकार दोनों की कोशिशों से इस परियोजना के जरिए जयपुर के विकास को नई दिशा मिलेगी. सड़क नेटवर्क और रिंग रोड के साथ यह रिंग रेलवे परियोजना जयपुर के दीर्घकालीन विकास में मीलका पत्थर साबित होगी. सांसद मंजू शर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बताया कि जयपुर की आबादी लगभग 60 लाख के आसपास पहुंच गई है. पर्यटन स्थल के साथ प्रदेश की राजधानी तथा प्रदेश का प्रमुख आर्थिक, औधोगिक, व्यापारिक केंद्र होने से यहां यातायात भारी दबाव है जो लगातार बढ़ता जा रहा है.
बाहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी
बाहरी इलाका कई उपनगरों के रूप में विकसित हो रहा है. ऐसे में इस रेल रिंग परियोजना से शहर के इन बाहरी क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे पर्यटन को नई गति मिलेगी. लॉजिस्टिक और व्यापारिक गतिविधियां, बढ़ेगी, शहर में भीड़ एवं यातायात का दबाव कम होगा, ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, शहर के मुख्य रेलवे स्टेशनों पर भी दबाव घटेगा. इस नए रेलमार्ग पर बनने वाले रेलवे स्टेशनों से मालगाड़ियों को गुजरा जाएगा वहीं यहां से ट्यूरिस्ट स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जा सकेगा.
दो- तीन चरणों मे पूरी होगी परियोजना
जयपुर रिंग रेल परियोजना दो- तीन चरणों में पूरी होगी .यह जयपुर के 2050 के मास्टर प्लान को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है. यह रिंग रोड के समानांतर कहीं 200-300 मीटर तो कही दो- तीन किलोमीटर दूरी पर होगी. इससे रिंग रोड और रिंग रेल के आसपास प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे नई टाउनशिप भी विकसित होगी.
पहले फेज में काम
इस परियोजना के पहले फेज में 13 नए रेलवे स्टेशन विकसित किए जाएंगे. इनमें कानारवास, गोनेर, प्रह्ललादपुरा, शिवदास पुरा, सुखदेवपुरा, वाटिका, सांगानेर रोड, नेवटा, कलवाड़ा, बगरू, बेगस और बोबास स्टेशन तैयार होंगे. इससे आउटर एरिया की कनेक्टिविटी बढ़ेगी.
मोदी सरकार में हुए रेल क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन - मंजू
सांसद मंजू शर्मा नेकहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों, आधुनिक रेलवे स्टेशनों, विद्युतिकृत ट्रैक, बेहतर स्वच्छता और यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है. वहीं, राज्य सरकार भी जयपुर को विश्वस्तरीय राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए सड़क, रिंग रोड, मेट्रो और अन्य शहरी परियोजनाओं पर लगातार कार्य कर रही है. रेल मंत्री ने जनवरी 2024 में जयपुर प्रवास के दौरान जयपुर के चारों ओर रिंग रेलवे विकसित करने की बात कही थी.
