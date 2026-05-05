/बदल जाएगी भारतीय रेलवे के ट्रेनों की सूरत! एंटी-क्लाइम्बिंग और हाईटेक फीचर्स से लैस होंगे नए कोच

Rajasthan Project: भारतीय रेलवे प्रशासन ट्रेन के कोचों में व्यापक सुधार और आधुनिक तकनीकों को अपना रहा है. ऐसे में कोचों को एंटी-क्लाइम्बिंग और हाईटेक फीचर्स के साथ तैयार किया जा रहा है.
Rajasthan Project: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की संरक्षा, सुविधा और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं. रेलवे प्रशासन ट्रेन के कोचों में व्यापक सुधार और आधुनिक तकनीकों को अपना रहा है. इसके तहत ज्यादातर ट्रेनों में पुराने पैटर्न के कोचों को एलएचबी कोचों से रिप्लेस किया जा रहा है.
पारंपरिक आईसीएफ कोचों की जगह अधिक संरक्षित और आधुनिक एलएचबी कोच उपयोग में लिए जा रहे हैं. लिंक हॉफमैन बुश यानी एलएचबी कोच अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं. ये एंटी-क्लाइम्बिंग सिस्टम, एयर सस्पेंशन और कम जंग लगने जैसी विशेषताओं वाले कोच हैं, जिससे दुर्घटनाओं के दौरान नुकसान कम होता है और यात्रा अधिक आरामदायक बनती है.
अप्रैल 2018 से रेलवे की उत्पादन इकाइयों में केवल एलएचबी कोचों का निर्माण किया जा रहा है. 31 मार्च 2026 तक कुल 51833 एलएचबी कोच तैयार किए जा चुके हैं. वहीं, एक-एक कर ट्रेनों की आईसीएफ रैक को हटाकर अब तक 1556 ट्रेनों की रैक को एलएचबी में बदला जा चुका है.
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि अब यात्री कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं. साथ ही यात्रियों की डिमांड ट्रेन में अत्याधुनिक सुविधाओं की रहती है. इसे देखते हुए सेमी हाईस्पीड ट्रेनों का संचालन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं.
सेमी हाई स्पीड ट्रेनों पर फोकस
वंदे भारत चेयर कार ट्रेन बनी यात्रियों की पसंद
तेज, संरक्षित और आधुनिक तकनीक से बेहतर यात्रा अनुभव
देशभर में 162 वंदे भारत चेयर कार ट्रेनें संचालित
इन ट्रेनों में कवच सुरक्षा प्रणाली, ऑटोमैटिक प्लग डोर, सीसीटीवी कैमरे की सुविधाएं
इमरजेंसी अलार्म और टॉक-बैक यूनिट जैसे आधुनिक फीचर्स भी मौजूद
राज्य में 130 किमी प्रति घंटे तक की गति से संचालन संभव
आग से सुरक्षा के लिए एरोसोल आधारित फायर डिटेक्शन सिस्टम भी लगे हुए
उत्तर पश्चिम रेलवे पर 5 जोड़ी वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा
दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद रूट पर आएगी वंदे भारत स्लीपर?
ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की दिशा में रेलवे प्रशासन रेलवे ट्रैकों की गति बढ़ाने पर भी जोर दे रहा है. दिल्ली से जयपुर होते हुए अहमदाबाद के लिए संचालित रेलखंड पर ट्रेनों को 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से संचालित किया जा सकता है. वहीं अन्य रूटों पर भी नॉन इंटरलॉकिंग और सिग्नलिंग व्यवस्था में सुधार करते हुए ट्रेनों की गति बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है.
लंबी दूरी के यात्रियों के लिए वंदे भारत की स्लीपर ट्रेनें भी शुरू की गई हैं. वर्तमान में 2 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें संचालित हो रही हैं, जिनमें उच्च स्तर की सुरक्षा और आराम का ध्यान रखा गया है. इन ट्रेनों में क्रैशवर्थी डिजाइन, फायर बैरियर डोर, एंटी-क्लाइंबर, सेमी-परमानेंट कपलर और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.
यात्रियों और लोको पायलट के बीच इमरजेंसी बातचीत के लिए टॉक-बैक यूनिट भी उपलब्ध है. जल्द ही उत्तर-पश्चिम रेलवे को भी दिल्ली से जयपुर होते हुए अहमदाबाद के लिए भी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिल सकती है. कुलमिलाकर आने वाले समय में सेमी हाई स्पीड और अत्याधुनिक सुविधाओं वाली ट्रेनों का और विस्तार किया जाएगा, जिससे यात्री कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकें.
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