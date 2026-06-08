Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान प्रॉपर्टी मार्केट में महा-विस्फोट! रजिस्ट्री से हुई 26.14% ज्यादा कमाई, सराफा बाजार में मची खलबली

राजस्थान प्रॉपर्टी मार्केट में महा-विस्फोट! रजिस्ट्री से हुई 26.14% ज्यादा कमाई, सराफा बाजार में मची खलबली

Rajasthan Property: राजस्थान में प्रॉपर्टी बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है. बाजार की अनिश्चितता और सोना-चांदी में उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों का रुझान रियल एस्टेट की ओर बढ़ा है. इसका असर पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की आय पर भी साफ दिखाई दे रहा है, जहां राजस्व संग्रह में 26.14 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है. वित्तीय वर्ष के शुरुआती 63 दिनों में ही विभाग ने अपने वार्षिक राजस्व लक्ष्य का 13.56 प्रतिशत हासिल कर लिया है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 08, 2026, 10:19 AM|Updated: Jun 08, 2026, 10:19 AM
राजस्थान प्रॉपर्टी मार्केट में महा-विस्फोट! रजिस्ट्री से हुई 26.14% ज्यादा कमाई, सराफा बाजार में मची खलबली
Image Credit: Rajasthan Property

Rajasthan News: सोना-चांदी की चमक फीकी पड़ रही है और जमीन फिर निवेशकों की पहली पसंद बनती जा रही है. वैश्विक बाजार में उठापटक और अनिश्चितता के बीच राजस्थान का प्रॉपर्टी बाजार रफ्तार पकड़ चुका है. निवेशक अब शेयर और सराफा बाजार से निकलकर जमीन, मकान और कमर्शियल प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं. नतीजा ये है कि रजिस्ट्री कार्यालयों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और सरकार के खजाने में भी जमकर राजस्व आ रहा है.

जहां शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव है, सोना-चांदी में अनिश्चितता है, वहीं जमीन ने एक बार फिर निवेशकों का भरोसा जीत लिया है. राजस्थान में प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त ने रफ्तार पकड़ी है और सरकार के खजाने में भी रिकॉर्ड राजस्व पहुंच रहा है. इसका सीधा असर पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के राजस्व और रजिस्ट्री के आंकड़ों में देखने को मिल रहा है. नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के शुरुआती दो महीनों और जून के पहले तीन दिनों में विभाग ने राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी दर्ज की है.

Add Zee News as a Preferred Source

विभागीय आंकड़ों के अनुसार अप्रैल, मई और 3 जून तक की अवधि में पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में 26.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित 18,750 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य का 13.56 प्रतिशत हिस्सा महज 63 दिनों में ही प्राप्त कर लिया है.

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और सराफा बाजार में निवेश को लेकर बढ़ती आशंकाओं के कारण निवेशक अब जमीन, आवासीय, व्यावसायिक और कृषि संपत्तियों की खरीद की ओर लौट रहे हैं. यही वजह है कि राज्यभर के पंजीयन कार्यालयों में रजिस्ट्री की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है.

राजस्व आंकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल 2025-26 में विभाग को 851.20 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, जो अप्रैल 2026-27 में बढ़कर 1120.87 करोड़ रुपये पहुंच गया. इस प्रकार 31.68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. वहीं मई 2025-26 में 1078.52 करोड़ रुपये के मुकाबले मई 2026-27 में 1274.75 करोड़ रुपये का राजस्व मिला, जो 18.19 प्रतिशत अधिक है. जून माह में भी वृद्धि का सिलसिला जारी है.

जून 2025-26 के शुरुआती दिनों में जहां 85.22 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था, वहीं जून 2026-27 में यह बढ़कर 145.98 करोड़ रुपये हो गया. राज्य में प्रतिवर्ष 19 लाख से अधिक दस्तावेज पंजीकृत किए जाते हैं. डीएलसी दरों में वृद्धि, मॉर्गेज लोन और किरायानामों की अनिवार्य रजिस्ट्री, बकाया वसूली में तेजी और स्टाम्प शुल्क पर बढ़े सेस के कारण विभाग को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो रहा है.

साथ ही विभाग राज्यभर में डीएलसी दरों में एकरूपता लाने की दिशा में भी कार्य कर रहा है. इस संबंध में जिला कलेक्टरों को डीएलसी समितियों की नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विभिन्न जिलों में प्रचलित दरों की असमानता को समाप्त किया जा सके.


बहरहाल, प्रॉपर्टी बाजार की यह तेजी केवल राजस्व वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निवेशकों के बदलते भरोसे की भी कहानी बयां कर रही है. जब वैश्विक बाजार अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं, तब जमीन और संपत्ति एक बार फिर निवेशकों की पहली पसंद बनती नजर आ रही है. यदि यही रुझान जारी रहा तो आने वाले महीनों में रियल एस्टेट सेक्टर न केवल अर्थव्यवस्था को नई गति देगा, बल्कि सरकार के राजस्व लक्ष्य को भी तय समय से पहले हासिल कराने में अहम भूमिका निभा सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: जयपुर में JDA का बुलडोजर एक्शन शुरू, मस्जिद की दीवार ध्वस्त, पढ़ें पल-पल की अपडेट

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी में हुई जोरदार गिरावट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

जैसलमेर कलेक्टर की ID हुई हैक, 12वीं पास युवक ने बनाया था करोड़ों की ठगी का प्लान

झुंझुनूं में लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़, शादी के अगले दिन जेवर-नकदी लेकर फरार

राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, फिर बरसेंगे बादल! जयपुर-सीकर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट

पांचना बांध पर बवाल! दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर उतरे किसान, देखें फोटोज

झालावाड़ के एक घर में खून से लथपथ मिली पत्नी, पति घर से था फरार

कोटा में रिश्ते हुए फिर शर्मसार, दादा ने 9 साल की पोती का 5-6 साल तक किया यौन शोषण

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

बाढ़ आए तो कौन बचाएगा जयपुर? सिर्फ 21 वॉलिंटियर्स पर टिकी 80 लाख की जिम्मेदारी!

25 लाख के कर्ज ने बना दिया कातिल! पड़ोसी महिला ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, फिर किए शव के टुकड़े

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान में सोने-चांदी के रेट ने मचाया तहलका

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

बाड़मेर में बुलडोजर कार्रवाई पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

राजस्थान में आज एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 18 जून से जयपुर-जोधपुर सहित 6 संभागों में 70KM की रफ्तार से चलेगी आंधी

चूरू के सब इंस्पेक्टर रामफूल मीणा ने बढ़ाई खाकी की शान, सड़क पर तड़प रहे शख्स को CPR देकर बचा ली जान

कौन है 13 साल की छात्रा किम? जिसने PM मोदी को पत्र लिख दिया ये सुझाव

ट्रांसफर पर फिर लगा ब्रेक? राजस्थान के कर्मचारियों की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका

राजस्थान में 18 जून को इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी

Barmer: 4 जुलाई को राजस्थान आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, पचपदरा रिफाइनरी का करेंगे लोकार्पण!

दौसा में गश्त के दौरान पुलिस वाहन हादसे का शिकार, तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से 3 पुलिसकर्मी घायल

फिटनेस जांच को लेकर कड़े नियम लागू, अब 180 दिन में पास नहीं तो कबाड़ घोषित होगी आपकी गाड़ी

कार में मिला दलित युवक का शव, जातिसूचक गालियों के आरोप से मामला गरमाया, बीडीके अस्पताल के बाहर धरना शुरू

राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने का मन है? पहले जान लें नया खर्च नियम, सरपंच से पार्षद तक का बदल गया है पूरा गणित

बारिश से 50 मिनट में ही बहने लगा चूरू, 6-7 जगहों पर सड़कें लबालब, मानसून अभी बाकी

Jaipur: 8 दिन से लापता महिला का कुएं में मिला शव, पैर कटे हुए और चांदी के कड़े गायब

'अब और नहीं चलेगा TET का नियम!' दौसा में सड़क पर उतरे सैकड़ों शिक्षक, उठाई बड़ी मांग

Rajasthan News: दिखावे पर भारी पड़ी सादगी, राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियां की अभिनंदन एक मुस्कान से मुहिम का देशभर में असर

झुंझुनूं के चुड़ैला गांव में कार की फ्रंट सीट पर मिला 24 साल के चंदन मेघवाल का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

प्रतापगढ़ में ट्रेन का सफल ट्रायल, जलोदा जागीर से बड़ी सादड़ी तक लगाई दौड़, हजारों लोगों ने किया स्वागत

राजस्थान के 15 जिलों में रौद्र रूप दिखाने वाला है मौसम! भयंकर आंधी तूफान के साथ बरसेंगे बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया है अलर्ट

बाड़मेर में नर्सिंग स्टाफ की गेट मीटिंग शुरू, मांगों पर अब तक नहीं बनी सहमति

झुंझुनूं में 150 अग्निवीरों का सम्मान, गूंजे भारत माता के जयकारे

झुंझुनूं में अन्नपूर्णा रसोई का बड़ा फर्जीवाड़ा, एक ही फोटो से काटे गए कूपन, 3 संस्थाएं ब्लैकलिस्ट

Barmer: पति बना प्रेम कहानी का रोड़ा, तो पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कर डाली हत्या

कड़केगी बिजली, गिरेंगे ओले, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

Dungarpur: शादी से 2 दिन पहले दूल्हे को बदमाशों ने किया लहूलुहान, कटार, चेन और लग्न पत्रिका लेकर हुए फरार

7वें दिन भी नहीं मिला 5 साल का भावेश, हिंगलाज माता दर्शन के बाद से गायब

ताश के पत्तों की तरह ढह गया सोने का रेट, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें लेटेस्ट Price

TAGS:
jaipur news

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बारिश ने खोल दी पोल, झुंझुनूं की सड़कें बनीं दरिया, गांधी चौक में बाढ़ जैसे हालात!
Jhunjhunu News
2
Jodhpur News
3
Jodhpur News
4
Jaipur News
5
Rajasthan News