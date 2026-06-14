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राजस्थान में आज PTET 2026, AI की कड़ी निगरानी में 1.26 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

Rajasthan PTET Exam: राजस्थान में आज PTET 2026 परीक्षा 41 जिलों के 300 केंद्रों पर आयोजित होगी. AI आधारित निगरानी, बायोमैट्रिक सत्यापन और कड़ी सुरक्षा के बीच 1.26 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा, परीक्षा 9 से 12 बजे तक होगी.
 

Edited bySandhya YadavReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 14, 2026, 09:11 AM|Updated: Jun 14, 2026, 09:11 AM
राजस्थान में आज PTET 2026, AI की कड़ी निगरानी में 1.26 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा
Image Credit: Rajasthan PTET Exam

Rajasthan PTET Exam: राजस्थान में पीटीईटी 2026 परीक्षा का आयोजन आज किया जा रहा है. परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा की निगरानी के लिए जयपुर में हाईटेक कमांड सेंटर स्थापित किया गया है, जहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित सॉफ्टवेयर की मदद से संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर लगातार नजर रखी जाएगी.

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस परीक्षा में प्रदेशभर के 41 जिलों के 300 परीक्षा केंद्रों पर 1 लाख 26 हजार 600 अभ्यर्थी शामिल होंगे.

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सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक ही मिला प्रवेश

परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित समय का विशेष ध्यान रखना होगा. परीक्षा केंद्रों पर सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक ही प्रवेश मिला. इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. सभी परीक्षार्थियों का बायोमैट्रिक सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद ही परीक्षा कक्ष में एंट्री मिलेगी.

पीटीईटी परीक्षा का आयोजन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा. प्रशासन ने अभ्यर्थियों से समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की है, ताकि सत्यापन प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके.

कोटा में 14 परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा

कोटा जिले में पीटीईटी परीक्षा के लिए 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. यहां प्रशासन और पुलिस की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके.

करौली जिले में 8 केंद्रों पर 2653 अभ्यर्थी

करौली जिले में पीटीईटी परीक्षा के लिए आठ परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर कुल 2653 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है. अभ्यर्थियों को सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा.

दौसा में 8 केंद्रों पर 4166 परीक्षार्थी होंगे शामिल

दौसा जिला मुख्यालय पर भी पीटीईटी परीक्षा के लिए आठ परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. यहां 4166 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे. परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी और अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से आधे घंटे पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा.

परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. फ्लाइंग स्क्वायड और पुलिस मोबाइल पार्टियों का गठन किया गया है, जो लगातार निगरानी रखेंगी. वहीं जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी परीक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं.

निष्पक्ष परीक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क

प्रदेशभर में पीटीईटी परीक्षा के सफल आयोजन के लिए प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से व्यापक तैयारियां की हैं. AI आधारित निगरानी, बायोमैट्रिक सत्यापन, फ्लाइंग स्क्वायड और पुलिस सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं के जरिए परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सभी अभ्यर्थियों को निष्पक्ष माहौल में परीक्षा देने का अवसर मिल सके.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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