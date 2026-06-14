/Rajasthan PTET Exam 2026: परीक्षा केंद्र निकलने से पहले 2 मिनट निकालकर चेक कर लें ये लिस्ट, वरना गेट से ही लौट आएंगे वापस

Rajasthan PTET Exam 2026: राजस्थान में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली PTET 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा दिवस के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. परीक्षा में छोटी सी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती है. इसलिए उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले सभी दिशा-निर्देश अच्छी तरह पढ़ लेने चाहिए.

समय से पहले पहुंचे परीक्षा केंद्र

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अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा शुरू होने से काफी पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें. अंतिम समय में पहुंचने पर सुरक्षा जांच और अन्य औपचारिकताओं के कारण परेशानी हो सकती है. परीक्षा केंद्र में प्रवेश निर्धारित समय के बाद बंद किया जा सकता है.

ये सामान परीक्षा केंद्र में ले जाना प्रतिबंधित

परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कई वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है. अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी, पेजर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ नहीं ले जाने चाहिए.

इसके अलावा नोट्स, किताबें, लिखित कागजात, किसी प्रकार के संचार उपकरण और अन्य संदिग्ध सामग्री भी परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित रहती है. यदि किसी उम्मीदवार के पास ऐसी वस्तुएं पाई जाती हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

क्या लेकर जाना जरूरी है

परीक्षा देने के लिए उम्मीदवारों के पास एडमिट कार्ड होना अनिवार्य है. इसके साथ वैध फोटो पहचान पत्र भी रखना चाहिए ताकि पहचान सत्यापित की जा सके. परीक्षा केंद्र पर मौजूद अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना भी आवश्यक होगा.

ड्रेस कोड और सुरक्षा जांच का रखें ध्यान

परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा जांच की व्यवस्था रहती है. इसलिए ऐसे कपड़े और सामान पहनने या ले जाने से बचना चाहिए जिनसे जांच प्रक्रिया में देरी हो. अभ्यर्थियों को सादगी के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी जाती है.

परीक्षा के दौरान इन नियमों का करें पालन

परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि, नकल करने का प्रयास या अन्य उम्मीदवारों से बातचीत नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पत्र से जुड़े सभी निर्देशों का पालन करना जरूरी है.

उम्मीदवारों को परीक्षा समाप्त होने तक परीक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखना चाहिए और निरीक्षकों के निर्देशों का पालन करना चाहिए.

अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

PTET 2026 में बेहतर प्रदर्शन के लिए केवल तैयारी ही नहीं, बल्कि परीक्षा दिवस की गाइडलाइन का पालन भी उतना ही जरूरी है. परीक्षा से एक दिन पहले एडमिट कार्ड, पहचान पत्र और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें. प्रतिबंधित वस्तुओं को घर पर ही छोड़ें और समय से परीक्षा केंद्र पहुंचें ताकि किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.