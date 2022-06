Rajasthan PTET Admit Card 2022 : पीटीईटी एडमिट कार्ड जारी, www.ptetraj2022.com पर करें चैक

Rajasthan PTET Admit Card 2022 : राजस्थान में होने वाली पीटीईटी परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. www.ptetraj2022.com और www.ptetraj2022.org पर जाकर परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

आपको बता दें कि 3 जुलाई को राजस्थान में पीटीईटी परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है. इस परीक्षा में 5,42,833 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. पीटीईटी का जिम्मा सात साल बाद फिर से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को सौंपा गया है. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ने वेबसाइट www.ptetraj2022.com और www.ptetraj2022.org पर बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए होने वाले पीटीईटी एंट्रेंस टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं.

एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए Rajasthan PTET की आधिकारिक वेबसाइट ptetraj2022.org पर जाएं.

Click Here for B.A. B.Ed./B.Sc. B.Ed. 4 Year Course’ or ‘Click Here for B.Ed 2 Year Course’ पर जाएं.

होमपेज के बाएं कोने में लिखे ‘Download Admit Card’ पर क्लिक करें.

अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें.

आपका Rajasthan PTET Admit Card 2022 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

Rajasthan PTET Admit Card 2022 डाउनलोड करें और इसे सेव करें.

पीटीईटी परीक्षा में एक प्रश्न-पत्र होगा जिसमें चार भाग होंगे.

- मेन्टल एबिलिटी

- टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड टेस्ट

- जनरल अवेयरनेस

- लेंग्वेज प्रोफिशियंसी

यह भी पढ़ेंः Aaj ka Rashifal: मिथुन राशिवाले आज झगड़ालू इंसान से रहें दूर, मीन राशि कामकाज पर रखें पूरा ध्यान