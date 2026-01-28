Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

PTI Recruitment 2022 : SOG की रडार पर भोपाल की दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बैकडेट डिग्रियां खरीदी गयी

Jaipur News : राजस्थान में PTI भर्ती-2022  में धांधली के सामने आते ही, अब  SOG की रडार पर वो सारे अभ्यर्थी होंगे जो श्रीसत्य साई यूनिवर्सिटी की डिग्री ले चुके हैं, जिसकी संख्या करीब 67 बतायी जा रही है. 


 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Jan 28, 2026, 08:30 AM IST | Updated: Jan 28, 2026, 08:34 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में धड़ाम से सोने के गिरे भाव, चांदी के तीखे हुए तेवर, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट?
9 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

राजस्थान में धड़ाम से सोने के गिरे भाव, चांदी के तीखे हुए तेवर, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट?

राजस्थान के 6 इलाकों में भीषण बारिश का अलर्ट, भयंकर आंधी-तूफान से मचेगा कहर, अभी-अभी जारी हुई चेतावनी
10 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान के 6 इलाकों में भीषण बारिश का अलर्ट, भयंकर आंधी-तूफान से मचेगा कहर, अभी-अभी जारी हुई चेतावनी

राजस्थान में बारिश का कहर! इन जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बारिश का कहर! इन जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

Copper Rate: चांदी के बाद बन रहा तांबे का क्रेज! राजस्थान में 1 से 10 किलो की बन रही है ईंट
6 Photos
Copper Price Today

Copper Rate: चांदी के बाद बन रहा तांबे का क्रेज! राजस्थान में 1 से 10 किलो की बन रही है ईंट

PTI Recruitment 2022 : SOG की रडार पर भोपाल की दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बैकडेट डिग्रियां खरीदी गयी

Jaipur News : राजस्थान में साल 2022 में हुई शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) भर्ती-2022 में धांधली का एक बड़ा मामला सामने आया है. एसओजी की पड़ताल में सामने आया है कि दो अभ्यर्थियों ने पहले डमी अभ्यर्थी बैठाकर पीटीआई भर्ती की लिखित परीक्षा पास की. इसके बाद दस्तावेज सत्यापन में जो डिग्री पेश की. वह भी एसओजी की जांच में फर्जी निकली है.

भोपाल की दो यूनिवर्सिटी रडार पर

अब एसओजी ने दो अभ्यर्थियों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है. इसमें भोपाल की दो अलग-अलग निजी यूनिवर्सिटी का भी जिक्र है. एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख का कहना है कि शिकायत के आधार पर एसओजी ने परिवाद दर्ज कर जांच की थी. धांधली सामने आने पर दो चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. जिनकी जांच और अग्रिम अनुसंधान जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खुद परीक्षा नहीं दी डमी बिठाया और फिर बैकडेट में डिग्री ली

एसओजी को एक शिकायत मिली थी. जिसमें बताया गया कि कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित पीटीआई भर्ती में अनिल पाटीदार ने खुद परीक्षा नहीं देकर डमी अभ्यर्थी बिठाया था.एसओजी ने जांच में कर्मचारी चयन बोर्ड से अभ्यर्थी के दस्तावेज जुटाए. परीक्षा सेंटर के उपस्थिति पत्र पर अंकित हस्ताक्षर के नमूने और फोटो भी रिकॉर्ड में ली गई. अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र के दस्तखत के नमूनों का वर्तमान हस्ताक्षर से मिलान नहीं हुआ.

बीपीएड की डिग्री दो साल की, जबकि वास्तव में कोर्स एक साल का

जांच में सामने आया कि उसने खुद परीक्षा नहीं देकर डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा दी थी. एसओजी की पड़ताल में सामने आया कि अनिल पाटीदार ने अपने आवेदन पत्र में जेएस यूनिवर्सिटी की बीपीएड डिग्री होने का जिक्र किया था. जबकि दस्तावेज सत्यापन में उसने रबिन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल की डिग्री पेश की. इसमें बीपीएड की डिग्री दो साल की बताई गई. जबकि वास्तव में यह कोर्स एक साल का ही था. पड़ताल में सामने आया कि बैकडेट में डिग्री जारी करने के कारण बीपीएड कोर्स दो साल का बताया गया और आरोपी ने बेईमानी से पीटीआई भर्ती में चयनित होकर लाभ हासिल किया. एसओजी ने रबिन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है. एसओजी को एक अन्य शिकायत रिड़मल राम देवासी के खिलाफ मिली थी. जिसमें रिड़मल राम द्वारा डमी अभ्यर्थी बिठाकर पीटीआई भर्ती में चयनित होने का आरोप लगा था. एसओजी ने परिवाद दर्ज कर जांच एएसपी सोहनलाल जाट को सौंपी. जिन्होंने कर्मचारी चयन बोर्ड से अभ्यर्थी के दस्तावेज जुटाए. परीक्षा सेंटर के उपस्थिति पत्र पर अंकित हस्ताक्षर के नमूने और फोटो भी रिकॉर्ड में ली गई.

अभ्यर्थी के दस्तखत के नमूनों का नहीं हो सका मिलान

अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र के दस्तखत के नमूनों का वर्तमान हस्ताक्षर से मिलान नहीं हुआ. जांच में सामने आया कि उसने खुद परीक्षा नहीं देकर डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा दी थी. SOG जांच में सामने आया कि श्रीसत्य साईं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, भोपाल (मध्यप्रदेश) के प्रशासन से मिलकर फर्जी तरीके से बैकडेट में डिग्री हासिल की. उसने डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास की और फर्जी डिग्री के आधार पर चयनित हुआ. उसके खिलाफ आईपीसी और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. इसमें श्रीसत्य साईं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस को भी आरोपी बनाया गया है.

67 अभ्यर्थियों की डिग्री श्रीसत्य साईं यूनिवर्सिटी से

पीटीआई भर्ती-2022 में गड़बड़ी को लेकर एसओजी की जांच जारी है. अब तक की पड़ताल में 67 अभ्यर्थियों की डिग्री श्रीसत्य साईं यूनिवर्सिटी की होने की बात सामने आई है. इनमें से 40 अभ्यर्थी ऐसे हैं. जिन्होंने आवेदन पत्र में किसी ओर यूनिवर्सिटी की डिग्री होने की जानकारी दी. लेकिन दस्तावेज सत्यापन के समय श्रीसत्य साईं यूनिवर्सिटी की डिग्री पेश की है. पिछले दिनों एसओजी ने यूनिवर्सिटी परिसर सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए थे. जिनकी जांच चल रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news