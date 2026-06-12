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Rajasthan: PTI के 900 पदों पर आई बंपर भर्ती, जून के अंत तक शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन, जानें जरूरी योग्यता और आयु सीमा

Rajasthan News: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जल्द ही पीटीआई (PTI) के करीब 900 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसके ऑनलाइन आवेदन जून के आखिरी सप्ताह से शुरू होने की संभावना है. इसके लिए 13 सितंबर को परीक्षा प्रस्तावित की गई है. 

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 12, 2026, 04:50 PM|Updated: Jun 12, 2026, 04:50 PM
Rajasthan: PTI के 900 पदों पर आई बंपर भर्ती, जून के अंत तक शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन, जानें जरूरी योग्यता और आयु सीमा
Image Credit: AI Photo

Rajasthan PTI Recruitment 2026: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा शिक्षक (PTI) बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बेहद शानदार और बड़ा अवसर आने वाला है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) जल्द ही प्रदेश में करीब 900 पदों पर पीटीआई भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन (विज्ञप्ति) जारी करने की तैयारी में है. बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार, इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े तमाम दिशानिर्देश इसी महीने जारी कर दिए जाएंगे.

जून अंत से आवेदन संभव, अभ्यर्थियों को मिलेगा 1 महीने का समय
शारीरिक शिक्षा शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जून के आखिरी सप्ताह तक शुरू होने की पूरी संभावना है. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने के लिए करीब १ महीने का पर्याप्त समय दिया जाएगा.

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13 सितंबर को प्रस्तावित है भर्ती परीक्षा
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने इस बड़ी भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है. बोर्ड अध्यक्ष के मुताबिक, पीटीआई भर्ती को लेकर प्रशासनिक और तकनीकी तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं. बोर्ड का मुख्य लक्ष्य पूरी चयन प्रक्रिया को तय समय सीमा के भीतर पारदर्शिता से पूरा कर योग्य उम्मीदवारों को जल्द से जल्द नियुक्ति दिलाना है. बोर्ड के प्रस्तावित कैलेंडर के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद १३ सितंबर को भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी. लिखित परीक्षा के बाद परिणाम जारी कर सफल अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिन्हें बाद में दस्तावेज़ सत्यापन और अन्य औपचारिकताओं के बाद अंतिम रूप से पोस्टिंग दी जाएगी.

भर्ती के लिए क्या है जरूरी योग्यता ?
पीटीआई पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताएं होना अनिवार्य है-
1. शैक्षणिक योग्यता: अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से माध्यमिक (12वीं) परीक्षा पास होना आवश्यक है.
2. व्यावसायिक योग्यता: राजस्थान सरकार और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के मानकों के अनुसार, अभ्यर्थी के पास शारीरिक शिक्षा में स्नातक (B.P.Ed.), या D.P.Ed. डिप्लोमा, अथवा C.P.Ed. का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है.

आयु सीमा और छूट का प्रावधान
इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. अभ्यर्थियों की उम्र का आकलन 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर किया जाएगा. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा सभी आरक्षित श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों को सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट का लाभ देय होगा.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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