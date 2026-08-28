/फर्जी BP.Ed डिग्री का बड़ा खेल! SOG खंगाल रही विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड, 66 अभ्यर्थी रडार पर

Fake BP.Ed Degree: राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के खिलाफ SOG की जांच लगातार आगे बढ़ रही है. शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में फर्जी और कथित बैकडेटेड BP.Ed डिग्री के इस्तेमाल का मामला अब विश्वविद्यालय तक पहुंच गया है. इस मामले में SOG ने श्री सत्य साईं विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी एवं मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय, सीहोर के कुलपति मुकेश तिवाड़ी, परीक्षा नियंत्रक संजय राठौड़ और कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद शर्मा को गिरफ्तार किया है.



डमी अभ्यर्थी से शुरू हुई जांच

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मामले की शुरुआत शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 से हुई. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 25 दिसंबर 2022 को परीक्षा आयोजित की थी. सांचौर निवासी भारमल राम ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था. उसने आवेदन में ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चूरू से BP.Ed की डिग्री होने की जानकारी दी थी.



SOG की जांच में सामने आया कि परीक्षा में भारमल राम की जगह कथित तौर पर डमी अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी. इसके बाद उसका चयन शारीरिक शिक्षक के पद पर हो गया. जांच आगे बढ़ी तो उसकी डिग्री को लेकर भी सवाल खड़े हुए.



दूसरी यूनिवर्सिटी की डिग्री से बढ़ा शक

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भारमल राम ने ओपीजेएस विश्वविद्यालय की जगह श्री सत्य साईं विश्वविद्यालय, सीहोर की BP.Ed डिग्री पेश की. SOG को यह डिग्री प्रथम दृष्टया बैकडेट में जारी किए जाने का शक हुआ.



इसके बाद कोर्ट से सर्च वारंट लेकर विश्वविद्यालय में तलाशी ली गई. जांच एजेंसी ने वहां से दस्तावेज, रिकॉर्ड और कंप्यूटर डेटा जब्त किया. भारमल राम के नाम से विश्वविद्यालय में दो अलग-अलग फीस लेजर अकाउंट मिलने की बात भी सामने आई.



66 अभ्यर्थियों की डिग्री जांच में

SOG की जांच का सबसे अहम हिस्सा अब 66 अभ्यर्थी हैं. शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में कुल 66 अभ्यर्थियों ने इसी विश्वविद्यालय की BP.Ed डिग्री पेश की थी. विश्वविद्यालय में BP.Ed की 100 सीटें स्वीकृत होने की जानकारी सामने आई है.



SOG इन सभी अभ्यर्थियों की डिग्री, फीस रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है. जांच एजेंसी के अनुसार, प्रथम दृष्टया कई डिग्रियों के बैकडेट में जारी होने के संकेत मिले हैं. हालांकि इन सभी डिग्रियों के फर्जी होने की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी.



दूसरे कोर्स भी जांच के दायरे में

फोरेंसिक और वित्तीय ऑडिट के दौरान विश्वविद्यालय के दूसरे पाठ्यक्रमों के रिकॉर्ड में भी कथित विसंगतियां सामने आई हैं. इनमें लॉ, Ph.D, इंजीनियरिंग, BCA, MBA, B.Sc और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्स शामिल बताए गए हैं.



SOG यह पता लगाने में जुटी है कि रिकॉर्ड में कथित बैकडेट एंट्री किस स्तर पर हुई और इससे कितने लोगों को फायदा मिला. तीनों आरोपियों को 24 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया था. अदालत से SOG को उनकी पुलिस अभिरक्षा मिली है. अब जब्त रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ जारी है. जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि मामला रिकॉर्ड में गड़बड़ी तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा था.

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