Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /फर्जी BP.Ed डिग्री का बड़ा खेल! SOG खंगाल रही विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड, 66 अभ्यर्थी रडार पर

फर्जी BP.Ed डिग्री का बड़ा खेल! SOG खंगाल रही विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड, 66 अभ्यर्थी रडार पर

Rajasthan PTI Recruitment: राजस्थान की शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में फर्जी और कथित बैकडेटेड BP.Ed डिग्री के इस्तेमाल की जांच अब विश्वविद्यालय तक पहुंच गई है. SOG ने सीहोर स्थित श्री सत्य साईं विश्वविद्यालय के कुलपति समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 28, 2026, 09:10 AM IST | Updated:Aug 28, 2026, 09:10 AM IST
फर्जी BP.Ed डिग्री का बड़ा खेल! SOG खंगाल रही विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड, 66 अभ्यर्थी रडार पर
Image Credit: Fake BP.Ed Degree

Fake BP.Ed Degree: राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के खिलाफ SOG की जांच लगातार आगे बढ़ रही है. शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में फर्जी और कथित बैकडेटेड BP.Ed डिग्री के इस्तेमाल का मामला अब विश्वविद्यालय तक पहुंच गया है. इस मामले में SOG ने श्री सत्य साईं विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी एवं मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय, सीहोर के कुलपति मुकेश तिवाड़ी, परीक्षा नियंत्रक संजय राठौड़ और कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद शर्मा को गिरफ्तार किया है.


डमी अभ्यर्थी से शुरू हुई जांच

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की शुरुआत शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 से हुई. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 25 दिसंबर 2022 को परीक्षा आयोजित की थी. सांचौर निवासी भारमल राम ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था. उसने आवेदन में ओपीजेएस विश्वविद्यालय, चूरू से BP.Ed की डिग्री होने की जानकारी दी थी.


SOG की जांच में सामने आया कि परीक्षा में भारमल राम की जगह कथित तौर पर डमी अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी. इसके बाद उसका चयन शारीरिक शिक्षक के पद पर हो गया. जांच आगे बढ़ी तो उसकी डिग्री को लेकर भी सवाल खड़े हुए.


दूसरी यूनिवर्सिटी की डिग्री से बढ़ा शक

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भारमल राम ने ओपीजेएस विश्वविद्यालय की जगह श्री सत्य साईं विश्वविद्यालय, सीहोर की BP.Ed डिग्री पेश की. SOG को यह डिग्री प्रथम दृष्टया बैकडेट में जारी किए जाने का शक हुआ.


इसके बाद कोर्ट से सर्च वारंट लेकर विश्वविद्यालय में तलाशी ली गई. जांच एजेंसी ने वहां से दस्तावेज, रिकॉर्ड और कंप्यूटर डेटा जब्त किया. भारमल राम के नाम से विश्वविद्यालय में दो अलग-अलग फीस लेजर अकाउंट मिलने की बात भी सामने आई.


66 अभ्यर्थियों की डिग्री जांच में

SOG की जांच का सबसे अहम हिस्सा अब 66 अभ्यर्थी हैं. शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में कुल 66 अभ्यर्थियों ने इसी विश्वविद्यालय की BP.Ed डिग्री पेश की थी. विश्वविद्यालय में BP.Ed की 100 सीटें स्वीकृत होने की जानकारी सामने आई है.


SOG इन सभी अभ्यर्थियों की डिग्री, फीस रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रही है. जांच एजेंसी के अनुसार, प्रथम दृष्टया कई डिग्रियों के बैकडेट में जारी होने के संकेत मिले हैं. हालांकि इन सभी डिग्रियों के फर्जी होने की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी.


दूसरे कोर्स भी जांच के दायरे में

फोरेंसिक और वित्तीय ऑडिट के दौरान विश्वविद्यालय के दूसरे पाठ्यक्रमों के रिकॉर्ड में भी कथित विसंगतियां सामने आई हैं. इनमें लॉ, Ph.D, इंजीनियरिंग, BCA, MBA, B.Sc और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्स शामिल बताए गए हैं.


SOG यह पता लगाने में जुटी है कि रिकॉर्ड में कथित बैकडेट एंट्री किस स्तर पर हुई और इससे कितने लोगों को फायदा मिला. तीनों आरोपियों को 24 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया था. अदालत से SOG को उनकी पुलिस अभिरक्षा मिली है. अब जब्त रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ जारी है. जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि मामला रिकॉर्ड में गड़बड़ी तक सीमित है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

फर्जी डिग्री रैकेट में 25 यूनिवर्सिटी रडार पर, SOG का बड़ा खुलासा

PTI recruitment fake degree scandal: एसओजी की 5 टीमों ने MP में 4 जगहों पर मारे छापे, 4 ठिकानों पर सर्च, 165+ अभ्यर्थियों की फंसी गर्दन

Fake Degree: पढ़ाई किए बगैर घर बैठे दिला दूंगा बीएसटीसी की डिग्री, 1 लाख रुपये लगेगा... यूपी से लेकर J&k तक राजस्थान से हैंडल हो रहा था नेटवर्क

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
crime news
Rajasthan Crime News

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फर्जी BP.Ed डिग्री का बड़ा खेल! SOG खंगाल रही विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड, 66 अभ्यर्थी रडार पर
2
3
4
5