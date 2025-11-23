Zee Rajasthan
CM भजनलाल शर्मा का संकल्प, राजस्थान का हर बच्चा पिएगा ‘दो बूंद ज़िंदगी की’

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की. इसका लक्ष्य 1 करोड़ 8 लाख बच्चों को दवा पिलाना है. सीएम ने कहा कि यह सुरक्षित भविष्य का माध्यम है, जिसके लिए 58 हजार से अधिक बूथ और घर-घर जाने वाली टीमें लगाई गई हैं.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Vishnu Sharma
Published: Nov 23, 2025, 04:30 PM IST | Updated: Nov 23, 2025, 04:31 PM IST

CM भजनलाल शर्मा का संकल्प, राजस्थान का हर बच्चा पिएगा ‘दो बूंद ज़िंदगी की’

Bhajanlal Sharma Polio Campaign: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज प्रदेश में उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शिशुओं को पोलियो प्रतिरक्षक दवा पिलाकर अभियान की शुरुआत की. इस बार इस व्यापक अभियान के तहत प्रदेश में एक करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है.

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ‘दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार’ शीर्षक वाले पोस्टर का भी विमोचन किया.

‘यह अभियान नहीं, सुरक्षित भविष्य का माध्यम है’

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अभियान की सफलता के लिए जनसहभागिता का आह्वान किया. उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की कि वे अपने 5 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को पोलियो की रोकथाम की दवा अवश्य पिलाएं.

उन्होंने इस अभियान के महत्व पर ज़ोर देते हुए कहा, "यह एक अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देने का माध्यम है." उन्होंने चेतावनी दी कि पोलियो एक संक्रामक रोग है जो बच्चे के जीवन के लिए घातक हो सकता है, और दो बूंद दवा ही इस गंभीर बीमारी से रक्षा कर सकती है.

1.08 करोड़ बच्चों को दवा, व्यापक तैयारी
स्वास्थ्य विभाग ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं. प्रदेशभर में लगभग 1 करोड़ 8 लाख बच्चों को पोलियो दवा पिलाने के लिए:

58 हजार 823 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं, जहां दवा पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

6 हजार 741 ट्रांजिट टीमें और 8 हजार 989 मोबाइल टीमें भी तैनात की गई हैं.

सीएम ने कहा कि जो बच्चे पोलियो बूथ पर दवा पीने से वंचित रह जाएंगे, उन्हें स्वास्थ्यकर्मी अगले दो दिन तक घर-घर जाकर दवा पिलाएंगे. यह व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि राज्य का कोई भी शिशु पोलियो खुराक से वंचित न रहे और प्रदेश में पोलियो उन्मूलन की जीत बरकरार रहे.

