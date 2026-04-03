15 हजार करोड़ का टारगेट, सिर्फ 12,389 करोड़ वसूले, प्रॉपर्टी बूम में भी 18% लक्ष्य अधूरा

Rajasthan News: राजस्थान के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कमाई का नया रिकॉर्ड तो बना दिया, लेकिन लक्ष्य हासिल करने में थोड़ा पीछे रह गया. विभाग ने इस साल 12,389 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया, जो अब तक का सबसे उच्चतम आंकड़ा है. हालांकि, 15,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले विभाग 2,610 करोड़ रुपये पीछे रहा और सिर्फ 82 प्रतिशत लक्ष्य ही पूरा कर पाया. प्रॉपर्टी बाजार में तेजी के बावजूद लक्ष्य अधूरा रहने पर सवाल उठ रहे हैं.



सरकार ने बीच साल में ही लक्ष्य बढ़ाकर 14,350 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपये कर दिया था. राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए छुट्टियों में रजिस्ट्रेशन कार्यालय खुले रखे गए, अधिकारियों को फील्ड में उतारा गया और बकाया रिकवरी के लिए विशेष अभियान चलाया गया. इन प्रयासों से पिछले वर्ष की तुलना में 17.5 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त हुआ.

अब सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए और बड़ा लक्ष्य रखा है 18,750 करोड़ रुपये. यह लक्ष्य 2021-22 के मुकाबले लगभग तीन गुना है. चार साल में पंजीयन विभाग के राजस्व लक्ष्य को तीन गुना बढ़ा दिया गया है. प्रॉपर्टी बूम के बीच विभाग की रिकॉर्ड कमाई सराहनीय है, लेकिन बढ़ते लक्ष्यों को पूरा करने की चुनौती अब और बड़ी हो गई है.

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यूं मिला 2025-26 में विभाग को राजस्व



अप्रैल 2025 में 851.20 करोड़ का राजस्व मिला.

मई 2025 में 1078.52 करोड़ का राजस्व मिला.

जून 2025 में 967.20 करोड़ का राजस्व मिला.

जुलाई 2025 में 1109.68 करोड़ का राजस्व मिला.

अगस्त 2025 में 949.62 करोड़ का राजस्व मिला.

सितंबर 2025 में 922.98 करोड़ का राजस्व मिला.

अक्टूबर 2025 में 991.81 करोड़ का राजस्व मिला.

नवंबर 2025 में 965.47 करोड़ का राजस्व मिला.

दिसंबर 2025 में 1113.32 करोड़ का राजस्व मिला.

जनवरी 2026 में 1021.32 करोड़ का राजस्व मिला.

फरवरी 2026 में 1105.39 करोड़ का राजस्व मिला.

मार्च 2026 में 1280.06 करोड़ का राजस्व मिला.



साल दर साल यूं मिला राजस्व

-2021-2022 में 6800 करोड़ लक्ष्य. 6491.90 करोड़ मिला. 95.47 प्रतिशत वसूली.

-2022-2023 में 8300 करोड़ लक्ष्य. 8189.19 करोड़ मिला. 98.66 प्रतिशत वसूली.

-2023-2024 में 10 हजार करोड़ लक्ष्य. 9145 करोड़ मिला. 91.81 प्रतिशत वसूली.

2024-25 में 11 हजार 900 करोड़ का राजस्व लक्ष्य था. 10532.75 करोड़ हासिल हुआ.

88.51 प्रतिशत वसूली.

2025-26

2025-26 में 15 हजार करोड़ राजस्व का टारगेट मिला.

12 हजार 389 करोड़ रुपये राजस्व, 82 प्रतिशत वसूली.



बहरहाल,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने एक बार फिर रिकॉर्ड राजस्व तो हासिल कर लिया, लेकिन लक्ष्य से दूरी भी साफ नजर आई. प्रॉपर्टी बाजार की रफ्तार ने सरकारी खजाने को मजबूत जरूर किया है, मगर अब चुनौती और बड़ी है क्योंकि आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य सीधे 18 हजार 750 करोड़ तय कर दिया गया है. ऐसे में सवाल यही है. क्या विभाग इस बढ़ती रफ्तार को बनाए रख पाएगा, या फिर लक्ष्य और हकीकत के बीच का गैप और बढ़ेगा.

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