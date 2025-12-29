अरावली में छिपा खजाना, जो चीन को पछाड़ भारत को बना सकता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग किंग

Rajasthan Aravalli Minerals : अरावली अपने अंदर एक खजाना छिपाए हुए है. राजस्थान में खजिन का भंडार यहीं से मिलता है जो राजस्थान के राजस्व का बड़ा हिस्सा है.

अरावली में लेड और जिंक जैसे खनिज सबसे ज्यादा मिलते है. उदयपुर के पास जावर मांइस और भीलवाड़ा के रामपुरा आगुचा क्षेत्र इसके लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं.

ये ही नहीं अरावली में ही देश की सबसे बड़ी चांदी की खदानें हैं. झुंझुनूं के खेतड़ी में तांबा और अलवर के खो दरीबा में तांबा मिलता रहा है. ये दोनों इलाके भी अरावली पर्वतमाला के अंदर ही आते हैं.

नागौर के डेगाना में टंगस्टन, जयपुर के मोरीज-बानोल में लोहा, उदयपुर में लौह अयस्क भी मिला है, सिर्फ खनिज ही नहीं पत्थर और अधात्विक खनिज भी अरावली में खूब है

जिसमें सबसे पहला नाम आता है मार्बल का, जो ताजमहल तक मे प्रयोग हुआ है. जिसे मकराना से लिया गया था. ग्रेनाइट जो जालोर और बाड़मेर से मिल रहा है. चूना पत्थर जो की जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ से मिल रहा है.

ये ही नहीं माइका यानि की अभ्रक भी इन्ही अरावली से भीलवाड़ा और अजमेर के आस पास मिलता है. जिप्सम, कैल्साइट और फेल्डस्पार भी यहीं से काफी मिल जाता है.

ये बात यहीं खत्म नहीं होती है. भूवैज्ञानिकों को अरावली में रेअर अर्थ यानि की दुर्लभ मृदा तत्व की उम्मीद है. बाड़मेर-पश्चिमी राजस्थान के अरावली से सटे इलाकों में ऐसे संकेत मिले हैं. ये रेअर अर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों में काम आते हैं .

अरावली के पश्चिनी बेसन में पोटाश के विशाल भंडार हो सकते हैं. ऐसी संभावना है जो खेती में प्रयोग होता है. तो वहीं नागौर के डेगाना में लिथियम का होने की बात सामने आ चुकी है. जो बैटरी में प्रयोग होता है.

कुल मिलाकर अरावली अपने अंदर एक खजाना छिपाए हुए है, जिसको बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाये पाना बड़ी चुनौती है. लेकिन ये भी सच है की यहीं से देश और प्रदेश का भविष्य जुड़ा है, ऐसे में पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कैसे सतत विकास को कायम रखा जाएं इसकी व्यवस्था सरकार को करनी होगी, ताकि विकास भी हो और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे.

