क्या आप जानते हैं राजस्थानी शादी की वो रस्म, जिसमें तोड़ी जाती हैं मंगोड़ी?

Rajasthan Quiz: राजस्थानी शादियों में बहुत सारी रस्में होती हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण परंपरा ब्याह हाथ लेना है, जो शादी से 21 या 7 दिन पहले निभाई जाती है. इस दौरान शादी से पहले 'ब्याह हाथ लेने की रस्म में महिलाएं मंगल गीत गाते हुए और मंगोड़ी तोड़ती हैं.

शादी से पहले महिलाएं एक साथ इकट्ठा होती हैं और गीत गाती है. इस रस्म के तहत, 7 या 5 शादीशुदा महिलाएं मंगोड़ी तोड़ती है और इसके बाद सभी महिलाएं होने वाली दुल्हन को आशीर्वाद देते हुए उसके शादीशुदा जीवन को लेकर मंगल कामना करती हैं.

ये रस्म दर्शाती है कि हमारे घर में आज से शादी का शुभारंभ हो चुका है. इस रस्म के पूरा होने के बाद महिलाओं को शुभ के रूप में गुड़ देकर विदा किया जाता है.

इस रस्म में आपको कुछ चीजों का खास ध्यान रखना होता है, जैसे रस्म के दौरान सबसे पहले होने वाली दुल्हन मंगोड़ी तोड़ती है. इसके अलावा आपको हल्दी की गांठ, सिंदूर, दूब, किल आदि चीजें मंगोड़ी तोड़ने से पहले कपड़े पर रखनी होती हैं.

ये तोड़ी हुई मंगोड़ी काफी शुभ मानी जाती है, जो विदाई के समय एक डब्बे में भरकर दुल्हन के साथ उसके ससुराल पहुंचाई जाती है. इस मंगोड़ी की सब्जी दुल्हन के बान बैठने के दौरान भी बनाई जाती है और होने वाली दुल्हन और बिंदायक को सबसे पहले खिलाई जाती है. इस रस्म से घर में शादी की शुरुआत होती है. ये रस्म मारवाड़ी शादी में आपको जरूर देखने को मिलेगी.

मारवाड़ी शादी की एक खास बात ओर की है कि इस शादी में पारंपरिक रूप से चार फेरे लिए जाते हैं. हालांकि ये परंपरा क्षेत्र और समुदाय में अलग-अलग हो सकती है. शादी में 4 फेरे मंडप में लिए जाते हैं और बाकी के 3 फेरे बाहर के लिए जाते हैं.

