क्या आप जानते हैं जयपुर का वो सरोवर जहां नहाने से सही हो जाते हैं फोड़े-फुंसी?

Rajasthan News: आमेर मावठा सरोवर में स्नान के दौरान पैर फिसलने से बैनाड निवासी दिलीप कुमार पानी में डूबने लगे. पत्नी के शोर मचाने पर सिविल डिफेंस कर्मी और स्थानीय गाइड ने कूदकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. समय रहते मदद से जान बच गई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Dec 15, 2025, 04:37 PM IST | Updated: Dec 15, 2025, 04:37 PM IST

Jaipur News: आमेर मावठा सरोवर में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब नहाने के दौरान एक व्यक्ति अचानक पानी में डूबने लगा. बताया जा रहा है कि व्यक्ति सरोवर के किनारे नहा रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया. पानी अधिक होने के कारण वह खुद को संभाल नहीं पाया और डूबने लगा. मौके पर मौजूद लोगों ने यह दृश्य देखा तो कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया.

व्यक्ति के पानी में डूबते ही उसकी पत्नी घबरा गई और जोर-जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी. पत्नी की आवाज सुनकर वहां तैनात सिविल डिफेंस कर्मी और आसपास मौजूद स्थानीय गाइड तुरंत सतर्क हो गए. बिना देर किए एक गाइड और सिविल डिफेंस के जवान ने मावठा सरोवर में छलांग लगा दी. दोनों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद व्यक्ति को पानी से बाहर निकाला. समय रहते मदद मिल जाने से उसकी जान बच गई. बाद में मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली.

आमेर स्थित मावठा सरोवर को लेकर स्थानीय लोगों में गहरी आस्था है. मान्यता है कि इस पवित्र सरोवर में स्नान करने से त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं दूर हो जाती हैं. खास तौर पर फोड़े-फुंसी जैसी परेशानियों से राहत मिलने की बात कही जाती है. यही कारण है कि आसपास के इलाकों के अलावा दूर-दराज से भी लोग यहां स्नान के लिए आते हैं. धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के चलते मावठा सरोवर आमेर क्षेत्र की पहचान बन चुका है.

बताया जाता है कि पुराने समय से ही आमेर मावठा को शुद्ध और औषधीय गुणों वाला जल माना जाता रहा है. स्थानीय बुजुर्गों का कहना है कि पहले लोग नियमित रूप से यहां स्नान करते थे और त्वचा रोगों से बचे रहते थे. इसी विश्वास के चलते आज भी कई परिवार मावठा सरोवर में आकर स्नान करते हैं. हालांकि, बरसात या जलस्तर अधिक होने पर यहां सावधानी बरतने की जरूरत होती है, जिसकी अनदेखी कई बार हादसों का कारण बन जाती है.

डूबने से बचाए गए व्यक्ति की पहचान दिलीप कुमार नीदड के रूप में हुई है, जो जयपुर के बैनाड क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, दिलीप कुमार अपनी पत्नी के साथ मावठा सरोवर में स्नान करने आए थे. उन्हें मावठा सरोवर की मान्यता के बारे में पहले से जानकारी थी और इसी वजह से वे यहां स्नान के लिए पहुंचे थे. नहाते समय अचानक पैर फिसलने से यह हादसा हो गया.

हादसे के बाद सिविल डिफेंस कर्मियों ने दिलीप कुमार की स्थिति की जांच की. पानी से बाहर निकालने के बाद उन्हें कुछ देर तक बैठाकर आराम कराया गया. प्राथमिक जांच में उनकी हालत सामान्य पाई गई, जिसके बाद किसी तरह की गंभीर चोट या परेशानी की बात सामने नहीं आई. मौके पर मौजूद लोगों ने सिविल डिफेंस कर्मियों और स्थानीय गाइड की तत्परता की सराहना की.

इस घटना के बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों ने मावठा सरोवर में स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने की अपील की है. खासकर गहरे पानी में न उतरने और जलस्तर की स्थिति देखकर ही स्नान करने की सलाह दी गई है. समय पर मिली मदद से एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन यह घटना सभी के लिए सतर्क रहने का संदेश भी छोड़ गई है.

