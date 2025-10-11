राजस्थान में कहां है पलायथा किला ?

Rajasthan Quiz : जीके सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही नहीं, बल्कि ये आपको अपने देश प्रदेश और दुनिया के बारे में सोचने समझने की क्षमता को विकसित करता है. जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा मिलता है. तो चलिए तो थोड़ा सामान्य ज्ञान आप भी बढ़ा लीजिए.

सवाल 1- राजस्थान में कहां सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया ?

जवाब- नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया.

सवाल 2- एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य में साइबर क्राइम सबसे ज्यादा दर्ज हुए ?

जवाब- कर्नाटक

सवाल 3- साल 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का क्या स्थान है ?

जवाब - 128वां स्थान

सवाल 4- विश्व का सबसे बड़ा कबूतर कौन सा है ?

जवाब - विश्व का सबसे बड़ा कबूतर विक्टोरिया क्राउन है.

सवाल 5- राजस्थान का वो मेला जो ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है ?

जवाब- राजस्थान का पुष्कर मेला

सवाल 6-राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सा खनिज ज्यादा मिलता है ?

जवाब- कैल्शियम

सवाल 7- भारत में पहली सुपरकैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहां हुआ ?

जवाब- केरल के कन्नूर में

सवाल 8-माउंट अन्नपूर्णा किस देश में है ?

जवाब-नेपाल, माउंट अन्नपूर्णा उत्तर मध्य नेपाल के गंडकी प्रांत में अन्नपूर्णा रेंज में हैं, जो दुनिया की 10वीं ऊंची चोटी है.

सवाल 9- राजस्थान में कौन से जिले बीहड़ प्रभावित हैं ?

उत्तर : धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर

सवाल 10- डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के भाग को क्या कहा जाता है

उत्तर : मेवल

सवाल 11-राजस्थान के दक्षिण पूर्व में कौन सा जिला आता है

उत्तर : बारां



