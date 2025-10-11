Zee Rajasthan
राजस्थान के महाराजाओं में कौन पितृहत्या का शिकार हुआ ?

Rajasthan Quiz : जीके सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही नहीं, बल्कि ये आपको अपने देश प्रदेश और दुनिया के बारे में सोचने समझने की क्षमता को विकसित करता है. जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा मिलता है. तो चलिए तो थोड़ा  सामान्य ज्ञान आप भी बढ़ा लीजिए.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By pragati pant
Published: Oct 11, 2025, 01:55 PM IST | Updated: Oct 11, 2025, 02:28 PM IST

सवाल 1- राजस्थान का कौन सा गांव शून्य अपशिप्ट मॉडल में बदल रहा है ?
उत्तर- जयपुर का आंधी गांव

सवाल 2- संक्रामक रोग गोजातीय राइनोट्रेकाइटिस किसके कारण होता है?
उत्तर- विषाणु के कारण दुधारू पशुओं में प्रजनन प्रणाली प्रभावित होती है

सवाल 3-राजस्थान का पहला जैव विविधता पार्क नमो वन कहां है ?
उत्तर- अलवर , इसका मकसद पर्यावरण जागरुकता बढ़ाना है

सवाल 4-राजस्थान में मांसाहारी पौधा आप कहां देख सकते हैं ?
उत्तर- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ मांसाहारी पौधे यूटीकुलेरिया जिसे ब्लैडर वॉर्ट्स कहा जाता है, देखने को मिल सकता है.

सवाल 5-राजस्थान में ओसियां नामक मंदिर नगर की स्थापना किसने की थी ?
उत्तर- गुर्जर प्रतिहारों ने राजस्थान में मारवाड़ की स्थापना की और जोधपुर के पास ओसियां नामक मंदिर नगर का निर्माण किया

सवाल 6- राजस्थान के महाराजाओं में कौन पितृहत्या का शिकार हुआ था ?
उत्तर- राणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदय सिंह प्रथम ने 1468 में कर दी थी.

सवाल 7- राजस्थान में विजय स्तंभ कहां है ?
उत्तर- चित्तौड़गढ़, जो भगवान विष्णु को समर्पित है. इसका निर्माण राजा राणा कुंभा ने 1448 में करवाया था.

सवाल 8-मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना किसने की थी ?
उत्तर- बप्पा रावल, मेवाड़ राजस्थान के दक्षिण मध्य में स्थित है.

सवाल 9-राजस्थान में बप्पा रावल कौन थे ?
उत्तर- बप्पा रावल गुहिल वंश के संस्थापक थे जिन्होने मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की थी.

सवाल 10- राजस्थान में खदान मजदूरों को प्रभावित करने वाली बीमारी जो राज्य सरकार की नीति द्वारा विशेष रूप से लक्षित है ?
उत्तर- सिलिकोसिस, ये फेफड़ों में होने वाली बीमारी है जो बहुत बारीक सिलिका धूल से भरी हवा में सांस लेने से होती है.

