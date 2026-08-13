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सड़क हादसे में मदद करने पर मिलेंगे 25 हजार रुपये, जानें क्या है राजस्थान राह-वीर योजना

राजस्थान सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की समय पर मदद करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए राह-वीर योजना लागू की है. योजना के तहत, हादसे के बाद के गोल्डन ऑवर (पहले 1 घंटे) में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Published:Aug 13, 2026, 04:32 PM IST | Updated:Aug 13, 2026, 04:32 PM IST
सड़क हादसे में मदद करने पर मिलेंगे 25 हजार रुपये, जानें क्या है राजस्थान राह-वीर योजना
Image Credit: Rajasthan Raah-Veer Scheme

Rajasthan Raah-Veer Scheme: सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को वक्त पर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने वाले लोगों को अब राजस्थान सरकार प्रोत्साहन देने वाली हैं, जिसके लिए सरकार ने राह-वीर योजना लागू की है.

इस योजना के तहत, सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को दुर्घटना के बाद के गोल्डन ऑवर, यानी पहले एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये दिए जाएंगे और साथ ही उसे प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा.

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क्या होता है गोल्डन ऑवर?

डॉक्टर के अनुसार, सड़क दुर्घटना के बाद का पहला 1 घंटा घायल व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, जिसको गोल्डन ऑवर कहा जाता है. अगर इस दौरान यदि घायल को तुरंत इलाज मिल जाए तो उसकी जान बचने की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है. एक्सीडेंट के बाद वक्त पर इलाज मिलने से
किसी को नया जीवन मिल सकता है.

मानवता की सबसे बड़ी मिसाल

बहुत बार ऐसा होता है कि सड़क हादसों के बाद लोग घायल व्यक्ति की मदद करने से हिचकते हैं. कई नागरिकों को पुलिस पूछताछ, कानूनी प्रक्रिया और अन्य परेशानियों का डर रहता है, जिसके चलके वो घायल व्यक्ति की मदद नहीं करते हैं. इसी मानसिकता को बदलने और लोगों को आगे आकर मदद करने के लिए प्रेरित के लिए राह-वीर योजना शुरू की गई है. किसी अजनबी घायल को अस्पताल पहुंचाना केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी मिसाल है.

25 हजार रुपये और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित

राह-वीर योजना के तहत घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति की पात्रता का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन किया जाएगा. संबंधित अधिकारियों से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि घायल को वास्तव में वक्त पर अस्पताल पहुंचाया गया है. सब कुछ सही पाए जाने पर 25 हजार रुपये की रुपये सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे. इसके साथ ही उस शख्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा, जिससे समाज में सकारात्मक संदेश जाए और अन्य लोग भी ऐसे कामों के लिए आगे आए.

राह-वीर योजना की एक खास बात यह भी है कि एक व्यक्ति को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम पांच बार राह-वीर के रूप में चुना जा सकता है. यानी अगर कोई नागरिक अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद कर उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाता है, तो वह पांच अवसरों तक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है. सरकार का मानना है कि इससे समाज में सक्रिय नागरिक भागीदारी बढ़ेगी और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम होने में मदद मिलेगी.

इस योजना के तहत लोगों से अपील की गई है कि सड़क दुर्घटना होने पर लोग घबराएं नहीं, अगर स्थिति सुरक्षित हो तो घायल को तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाने में मदद करें. राह-वीर योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि समाज में सेवा, संवेदनशीलता और मानवता की भावना को मजबूत करना है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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