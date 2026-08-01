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राजस्थान में आज बारिश का महाअलर्ट, जयपुर-उदयपुर समेत 35 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश से भीगेगा कोना-कोना!

Rajasthan Weather: राजस्थान में 1 अगस्त 2026 को मानसून सक्रिय रहेगा. नागौर और अजमेर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कई जिलों में येलो अलर्ट है. बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना के बीच 2 अगस्त को भी कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रह सकता है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 01, 2026, 05:38 PM IST | Updated:Aug 01, 2026, 05:38 PM IST
राजस्थान में आज बारिश का महाअलर्ट, जयपुर-उदयपुर समेत 35 जिलों में भारी से अतिभारी बारिश से भीगेगा कोना-कोना!
Image Credit: राजस्थान के 35 जिलों में बारिश का अलर्ट.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार 1 अगस्त 2026 की शाम के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. नागौर और अजमेर जिलों में मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है.

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पश्चिमी विक्षोभ और मानसून सिस्टम से बदला मौसम का मिजाज
मौसम विभाग के मुताबिक मध्य भारत के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर होकर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में बदल चुका है और इसका असर दक्षिण-पूर्वी राजस्थान व आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है. इसके साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी दक्षिणी राजस्थान के हिस्सों से होकर गुजर रही है. इन मौसमी सिस्टम के कारण प्रदेश में बारिश और आंधी की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं.

नागौर और अजमेर में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना
1 अगस्त की शाम के बाद नागौर और अजमेर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है. इसके साथ ही कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है.

इन जिलों में येलो अलर्ट, गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल
मौसम विभाग ने कोटा, बूंदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, बालोतरा, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सलूम्बर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, टोंक, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, बारां, झालावाड़, डीडवाना-कुचामन, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, डीग, भरतपुर और धौलपुर में येलो अलर्ट जारी किया है. यहां कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

पिछले 24 घंटे में कई जिलों में हुई बारिश
राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कई जगहों पर मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है. सबसे ज्यादा बारिश डूंगरपुर के वेजा क्षेत्र में दर्ज की गई, जहां 60 मिलीमीटर बारिश हुई. बारिश के कारण कई इलाकों में मौसम सुहावना बना हुआ है.

2 अगस्त को भी जारी रहेगा बारिश का दौर
मौसम विभाग के अनुसार 2 अगस्त को भी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बनी रहेगी. उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं. वहीं जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. 3 अगस्त से मानसून ट्रफ लाइन के उत्तर दिशा की ओर खिसकने के कारण दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. हालांकि 3 से 5 अगस्त के बीच बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है.

बारिश और आंधी के दौरान ऐसे करें बचाव
मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है. तेज आंधी और बिजली चमकने के समय खुले स्थानों पर जाने से बचें. पेड़, बिजली के खंभों और कमजोर निर्माण वाले स्थानों से दूरी बनाकर रखें. बारिश के दौरान जलभराव वाले रास्तों से निकलने में सावधानी बरतें और मौसम से जुड़ी हर नई जानकारी के लिए प्रशासन और मौसम विभाग की सलाह का पालन करें.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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