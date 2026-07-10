/राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! कमजोर पड़ा मानसून, जानिए अब कब होगी बारिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में शुक्रवार 10 जुलाई 2026 की शाम तक मौसम का मिजाज बदलता नजर आया. पिछले कुछ दिनों से कई जिलों में सक्रिय मानसून अब कमजोर पड़ने लगा है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं. हालांकि उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, बादल छाने और कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है. फिलहाल किसी भी जिले के लिए रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया गया है. अधिकांश क्षेत्रों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है.

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कमजोर पड़ा मानसून, बारिश में आई कमी

मौसम विभाग के अनुसार 10 जुलाई से ही राजस्थान में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है. राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. वहीं उत्तरी और पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. अगले एक सप्ताह तक मानसून के कमजोर रहने के संकेत हैं, इसलिए भारी बारिश की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है.

पिछले 24 घंटे का मौसम

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन, झोंकेदार हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. सबसे अधिक 56 मिमी बारिश अजमेर जिले के केकड़ी में रिकॉर्ड की गई. वहीं श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि सिरोही सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट की कैसी स्थिति

10 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने किसी भी जिले में रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया है. वहीं व्यापक स्तर पर येलो अलर्ट भी लागू नहीं है. हालांकि जहां हल्की बारिश और मेघगर्जन की संभावना है, वहां लोगों को मौसम में अचानक बदलाव पर नजर रखने की सलाह दी गई है. तेज गर्जना के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचने की भी हिदायत दी गई है.

पश्चिमी विक्षोभ और मौसम का असर

फिलहाल प्रदेश के मौसम पर किसी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का विशेष प्रभाव नहीं है. मानसून कमजोर होने के कारण बारिश की गतिविधियां सीमित होती दिखाई दे रही हैं. इसी वजह से अधिकांश जिलों में बादलों की आवाजाही तो रहेगी, लेकिन व्यापक और भारी बारिश की संभावना नहीं है.

11 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 11 जुलाई को भी प्रदेश में मौसम लगभग इसी तरह बना रहेगा. अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. वहीं उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. अगले एक सप्ताह तक मानसून कमजोर रहने के कारण भारी बारिश की संभावना बहुत कम है.

ऐसे करें बचाव

मौसम में लगातार बदलाव को देखते हुए लोगों को सलाह दी गई है कि गरज-चमक के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें. बारिश के समय अनावश्यक यात्रा न करें और वाहन सावधानी से चलाएं. तेज धूप वाले इलाकों में पर्याप्त पानी पीते रहें, क्योंकि कई जिलों में तापमान अब भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है. किसान भी मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही खेतों में काम और सिंचाई की योजना बनाएं.