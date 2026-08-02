/राजस्थान में मानसून का डबल अटैक! 22 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में रविवार शाम तक मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है. पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार रविवार रात भी कई जिलों में बारिश, मेघगर्जन और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है. सबसे ज्यादा 67 मिमी बारिश सलूंबर में रिकॉर्ड की गई. वहीं प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस फलौदी में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया. फिलहाल मानसून ट्रफ लाइन के असर से कई हिस्सों में मौसम बदला हुआ है.

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इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, नागौर, जोधपुर, अजमेर, ब्यावर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, बूंदी, डीडवाना-कुचामन, करौली, दौसा, जयपुर, बालोतरा, सीकर, अलवर और कोटा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश के दौर भी देखने को मिल सकते हैं.

उदयपुर और जोधपुर संभाग में भारी बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार रविवार देर शाम और रात के दौरान उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं जयपुर, अजमेर और बीकानेर संभाग के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है. गरज-चमक के साथ बारिश होने से कुछ जगहों पर मौसम अचानक बदल सकता है.

पिछले 24 घंटे में कई जिलों में अच्छी बारिश

बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के अनेक इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई. पश्चिमी राजस्थान में भी कई जगहों पर मेघगर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई. लगातार हो रही बारिश से कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को उमस से राहत मिली.

3 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 3 अगस्त से मानसून ट्रफ लाइन उत्तर की ओर खिसकने लगेगी. इसके चलते दक्षिण-पश्चिम राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कुछ कम हो सकती हैं. हालांकि 3 से 5 अगस्त के बीच बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. यानी प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून का असर बना रहेगा.

फिलहाल रेड और ऑरेंज अलर्ट नहीं

रविवार के लिए मौसम विभाग ने किसी भी जिले में रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया है. फिलहाल केवल येलो अलर्ट वाले जिलों में मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है. हालांकि गरज-चमक, तेज हवा और कुछ इलाकों में भारी बारिश के दौर को देखते हुए स्थानीय स्तर पर सावधानी बरतना जरूरी रहेगा.

ऐसे रखें अपना बचाव

बारिश और तेज हवाओं के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें. मेघगर्जन के समय सुरक्षित भवन में रहें और बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें. जलभराव वाले रास्तों पर वाहन सावधानी से चलाएं. मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर नजर रखें और प्रशासन की ओर से जारी सलाह का पालन करें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके.