/राजस्थान में अब होगी झमाझम बारिश! अगले 5 दिन भारी बारिश के साथ मौसम दिखाएगा खतरनाक तेवर

Rajasthan Weather Update: मानसून फिर पूरे रंग में नजर आ रहा है. मंगलवार 21 जुलाई की शाम तक राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहा, जबकि मौसम विभाग ने आने वाले चार से पांच दिनों तक प्रदेश में मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना जताई है. उत्तर-पूर्वी राजस्थान और आसपास बने परिसंचरण तंत्र तथा सामान्य स्थिति में गुजर रही मानसून ट्रफ लाइन के असर से कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश भी हो सकती है.

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आज इन संभागों में रही बारिश की सबसे ज्यादा संभावना

21 जुलाई को भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कई इलाकों में मध्यम से लेकर कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना रही. वहीं जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज होने के आसार रहे. शाम तक कई इलाकों में बादल छाए रहे, गरज-चमक के साथ बारिश हुई और तेज हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया. मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है.

मानसून ट्रफ और परिसंचरण तंत्र बना बारिश की बड़ी वजह

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना परिसंचरण तंत्र और सामान्य स्थिति में सक्रिय मानसून ट्रफ लाइन प्रदेश में लगातार नमी पहुंचा रही है. यही वजह है कि राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अगले चार से पांच दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा. इस दौरान पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर भारी और कुछ जगहों पर अतिभारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है. पश्चिमी राजस्थान में भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है.

पिछले 24 घंटे में यहां हुई सबसे ज्यादा बारिश

बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि धौलपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनूं और बांदा जिले के कुछ इलाकों में भारी से अतिभारी बारिश हुई. सबसे ज्यादा 119 मिमी बारिश सीकर ग्रामीण में दर्ज की गई, जबकि सीकर शहर में 102 मिमी वर्षा रिकॉर्ड हुई. दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई. इस दौरान सबसे अधिक तापमान 42.9 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस सिरोही में दर्ज किया गया.

22 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम?

22 जुलाई से बारिश की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश इलाकों में बारिश होगी. कई जगहों पर भारी बारिश और एक-दो स्थानों पर अतिभारी बारिश होने की आशंका है. ऐसे में निचले इलाकों में जलभराव, छोटे नदी-नालों में पानी बढ़ने और यातायात प्रभावित होने की संभावना बनी रहेगी.

अलर्ट: इन इलाकों में बरतें विशेष सावधानी

मौसम विभाग ने पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के जिलों के लिए भारी से अतिभारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जैसी स्थिति रहने की चेतावनी दी है. वहीं जहां तेज बारिश, गरज-चमक और आंधी की संभावना है, वहां येलो अलर्ट स्तर की सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. इस समय किसी भी जिले के लिए रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन लगातार बदलते मौसम को देखते हुए विभाग की ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की जरूरत है.

बारिश के दौरान ऐसे रखें अपना बचाव

बारिश और मेघगर्जन के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें. तेज बारिश के समय जलभराव वाले रास्तों से गुजरने की कोशिश न करें. वाहन चलाते समय गति धीमी रखें और मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर रुकना बेहतर रहेगा. किसानों और आम लोगों को सलाह दी गई है कि मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करें और बिजली गिरने या तेज आंधी की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर ही रहें.