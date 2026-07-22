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बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय है. कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है. बीकानेर, जैसलमेर समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. अगले 4-5 दिन बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 22, 2026, 05:06 PM|Updated: Jul 22, 2026, 05:06 PM
बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी
Image Credit: राजस्थान में मानसून के दौरान का दृश्य.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार 22 जुलाई 2026 को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा. मानसून ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति से गुजर रही है, जिसके प्रभाव से अगले 4 से 5 दिन तक राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है. मंगलवार शाम के बाद जारी मौसम अपडेट के अनुसार कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाओं और मेघगर्जन के साथ वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

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कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज बारिश और हवाओं की चेतावनी
मौसम विभाग ने 22 जुलाई को प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, श्रीगंगानगर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, जयपुर, दौसा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज मेघगर्जन की संभावना जताई गई है. इन इलाकों में अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं कुछ जगहों पर अतिभारी बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है.

23 जिलों में येलो अलर्ट, गरज-चमक के साथ बारिश के आसार
मौसम विभाग ने कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, टोंक, अजमेर, पाली, ब्यावर, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बूंदी, कोटा, बारां, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, करौली और झालावाड़ में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इन जिलों में भी मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं.

पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में जमकर बरसे बादल
पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कई जगह बारिश दर्ज की गई. इस दौरान कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश भी हुई. पश्चिमी राजस्थान में भी कई स्थानों पर मेघगर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. सबसे ज्यादा बारिश छिपाडोद क्षेत्र में 139 मिलीमीटर दर्ज की गई. तापमान की बात करें तो सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान सिरोही में 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा.

23 जुलाई को भी कई संभागों में बारिश का दौर रहेगा जारी
मौसम विभाग के अनुसार 23 जुलाई को भी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा. कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश और एक-दो जगहों पर अतिभारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है. खासकर पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है.

पश्चिमी विक्षोभ नहीं, मानसूनी सिस्टम से बढ़ी बारिश की गतिविधियां
मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में बारिश का मुख्य कारण मानसून ट्रफ लाइन का सक्रिय रहना है. इसके चलते प्रदेश में नमी का प्रभाव बढ़ रहा है और बादल लगातार बन रहे हैं. हालांकि इस दौरान किसी बड़े पश्चिमी विक्षोभ का असर नहीं है, लेकिन मानसूनी सिस्टम के कारण कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी जैसी स्थिति बन सकती है.

बारिश और वज्रपात के दौरान सावधानी बरतें
मौसम विभाग ने लोगों से बारिश और गरज-चमक के दौरान सतर्क रहने की अपील की है. तेज आंधी के समय खुले स्थानों पर जाने से बचें और बिजली गिरने की संभावना के दौरान पेड़, बिजली के खंभों और खुले मैदान से दूरी बनाए रखें. वाहन चलाते समय बारिश में सावधानी रखें और जलभराव वाले रास्तों से गुजरने से बचें. मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए प्रशासन और मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर बनाए रखें.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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