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राजस्थान में अगले 96 घंटे भारी! झमाझम बारिश से तर होंगे जिले, कई जगह अति भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय हो गया है. अगले 3-4 दिन कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा. 23 जुलाई को कोटा, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट है. 24 जुलाई को भी कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 23, 2026, 05:22 PM|Updated: Jul 23, 2026, 05:22 PM
राजस्थान में अगले 96 घंटे भारी! झमाझम बारिश से तर होंगे जिले, कई जगह अति भारी बारिश की चेतावनी
Image Credit: राजस्थान में बारिश का दृश्य.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. 23 जुलाई की शाम के बाद भी कई जिलों में बादल छाए रहने, गरज-चमक के साथ बारिश होने और कुछ जगहों पर भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. खासतौर पर दक्षिणी राजस्थान के जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है.

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दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बना परिसंचरण तंत्र, मानसून ट्रफ लाइन भी सक्रिय
मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और आसपास के इलाकों में ऊपरी परिसंचरण तंत्र बना हुआ है. वहीं मानसून ट्रफ लाइन जैसलमेर और कोटा से होकर गुजर रही है, जो सक्रिय स्थिति में है. इसके अलावा वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में पूर्व-पश्चिम शियर जोन भी दक्षिणी राजस्थान के ऊपर सक्रिय है. इन मौसमी सिस्टम के कारण प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना बनी हुई है.

23 जुलाई को इन संभागों में भारी बारिश का खतरा
मौसम विभाग ने 23 जुलाई को कोटा, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर संभाग के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है. इन इलाकों में कुछ स्थानों पर अति भारी से अत्यंत भारी बारिश भी हो सकती है. वहीं जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. कई जगहों पर बादलों की गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना भी बनी हुई है.

पिछले 24 घंटे में कई जिलों में जमकर बरसे बादल
पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई. कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश भी हुई. वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कई जगहों पर गरज-चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश देखने को मिली. सबसे ज्यादा बारिश बांसवाड़ा के जगपुरा क्षेत्र में दर्ज की गई, जहां 167 मिलीमीटर बारिश हुई. वहीं सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान सिरोही में 19.4 डिग्री सेल्सियस रहा.

24 जुलाई को भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार 24 जुलाई को भी राजस्थान के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा. अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग में मध्यम से भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं 25 जुलाई को भी दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

इन जिलों में सतर्क रहने की जरूरत
मौसम विभाग ने बारिश के दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. तेज बारिश वाले क्षेत्रों में जलभराव, नदी-नालों में अचानक पानी बढ़ने और सड़क पर फिसलन जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं. प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और सुरक्षित स्थानों पर रहें. बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचना चाहिए. किसानों को भी खेतों में काम करते समय मौसम की स्थिति पर नजर रखने की सलाह दी गई है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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