/राजस्थान में बारिश का नया दौर! उदयपुर-जोधपुर में भारी से अति भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना परिसंचरण तंत्र अब कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है. इसके असर से प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के साथ एक-दो जगहों पर अतिभारी बारिश हो सकती है. वहीं बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है.

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दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बढ़ी बारिश की गतिविधियां

मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना परिसंचरण तंत्र मजबूत होकर अब कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल चुका है. इसके साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर बनी हुई है, जो जैसलमेर और कम दबाव वाले क्षेत्र से होकर गुजर रही है. इन मौसमी परिस्थितियों के कारण राज्य में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है.

उदयपुर और जोधपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट

24 जुलाई को उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने यहां मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. कुछ स्थानों पर अतिभारी बारिश भी हो सकती है. बारिश के साथ कई इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति भी देखने को मिल सकती है.

जयपुर, कोटा, अजमेर सहित कई संभागों में भी बरसेंगे बादल

दक्षिणी राजस्थान के अलावा बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है. इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को मौसम पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है.

पिछले 24 घंटे में कई जगह हुई अच्छी बारिश

पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई. वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई. सबसे ज्यादा बारिश बाड़मेर जिले के पचपदरा में दर्ज की गई, जहां 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई. वहीं राज्य में सबसे अधिक तापमान फलौदी में 38.4 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान उदयपुर के डबोक में 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

25 जुलाई को भी जारी रहेगा बारिश का दौर

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 25 जुलाई को भी दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी. उदयपुर और जोधपुर संभाग में बारिश का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है. इसके अलावा प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. मानसून ट्रफ और कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा.

बारिश और आंधी के दौरान ऐसे रखें सावधानी

मौसम विभाग ने बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के दौरान सतर्क रहने की अपील की है. लोगों को खुले स्थानों पर खड़े होने से बचना चाहिए और बिजली चमकने के समय पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे नहीं रुकना चाहिए. तेज बारिश के दौरान नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाकर रखें. वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें और मौसम संबंधी अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें.