Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में बारिश का नया दौर! उदयपुर-जोधपुर में भारी से अति भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान में बारिश का नया दौर! उदयपुर-जोधपुर में भारी से अति भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय हो गया है. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बना कम दबाव का क्षेत्र बारिश बढ़ा रहा है. उदयपुर-जोधपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट है. 25 जुलाई तक कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Jul 24, 2026, 05:04 PM IST | Updated:Jul 24, 2026, 05:04 PM IST
राजस्थान में बारिश का नया दौर! उदयपुर-जोधपुर में भारी से अति भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट
Image Credit: राजस्थान में मानूसन के दौरान बारिश का फोटो.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना परिसंचरण तंत्र अब कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है. इसके असर से प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के साथ एक-दो जगहों पर अतिभारी बारिश हो सकती है. वहीं बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बढ़ी बारिश की गतिविधियां
मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना परिसंचरण तंत्र मजबूत होकर अब कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल चुका है. इसके साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर बनी हुई है, जो जैसलमेर और कम दबाव वाले क्षेत्र से होकर गुजर रही है. इन मौसमी परिस्थितियों के कारण राज्य में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है.

उदयपुर और जोधपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट
24 जुलाई को उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने यहां मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. कुछ स्थानों पर अतिभारी बारिश भी हो सकती है. बारिश के साथ कई इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति भी देखने को मिल सकती है.

जयपुर, कोटा, अजमेर सहित कई संभागों में भी बरसेंगे बादल
दक्षिणी राजस्थान के अलावा बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है. इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को मौसम पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है.

पिछले 24 घंटे में कई जगह हुई अच्छी बारिश
पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई. वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई. सबसे ज्यादा बारिश बाड़मेर जिले के पचपदरा में दर्ज की गई, जहां 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई. वहीं राज्य में सबसे अधिक तापमान फलौदी में 38.4 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान उदयपुर के डबोक में 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

25 जुलाई को भी जारी रहेगा बारिश का दौर
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 25 जुलाई को भी दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी. उदयपुर और जोधपुर संभाग में बारिश का असर ज्यादा देखने को मिल सकता है. इसके अलावा प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. मानसून ट्रफ और कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा.

बारिश और आंधी के दौरान ऐसे रखें सावधानी
मौसम विभाग ने बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के दौरान सतर्क रहने की अपील की है. लोगों को खुले स्थानों पर खड़े होने से बचना चाहिए और बिजली चमकने के समय पेड़ या बिजली के खंभों के नीचे नहीं रुकना चाहिए. तेज बारिश के दौरान नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाकर रखें. वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें और मौसम संबंधी अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

राजस्थान में अगले 96 घंटे भारी! झमाझम बारिश से तर होंगे जिले, कई जगह अति भारी बारिश की चेतावनी

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी

राजस्थान में अब होगी झमाझम बारिश! अगले 5 दिन भारी बारिश के साथ मौसम दिखाएगा खतरनाक तेवर

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान के ट्यूबवेल से अचानक निकलने लगे जहरीले सांप, 1-2 नहीं, 23 रसल वाइपर देख उड़े होश

डूंगरपुर में सोम और माही नदी उफान पर, बेणेश्वर धाम बना टापू

RPSC का मेगा भर्ती धमाका! 5 महीने में 8 बड़ी परीक्षाएं, 8 लाख अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी का मौका

हनुमानगढ़ के मक्कासर में बारिश से कई घर क्षतिग्रस्त, परिवारों को छोड़ना पड़ा आशियाना

अश्लील फोटो, रेप केस की धमकी और 2 करोड़ की उगाही! बाड़मेर में डॉक्टर की शिकायत के बाद हुआ खुलासा

नरवर किले से चोरी हुई 3 हजार किलो की तोप, करौली के गांव में JCB से खुदाई जारी

कौन हैं नरेश पाल गंगवार? जिन्हें शिक्षा मंत्रालय में मिली बड़ी जिम्मेदारी, Education Department में अहम पोस्टिंग

गुजरात में दो बच्चों में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि, एक बच्ची की मौत के बाद राजस्थान में अलर्ट

राजस्थान में मानसून का कहर, 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

PM मोदी के वीडियो संदेश पर अशोक गहलोत का हमला, बोले- धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें

मकराना में बारिश का कहर! एक साथ ढहीं दर्जनों मार्बल खदानें, सड़क भी जमीन में समाई

सोना-चांदी के भाव ने मारी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

बाथरूम करने की बात पर चली तलवार, मां और भाई के सामने युवक की हत्या, उदयपुर के गोगुंदा में सनसनी

आमेर महल के रंगों के रहस्य से उठेगा पर्दा, 1 करोड़ की इस मशीन से खुलने जा रहा सदियों पुराना राज

कोटा के सरकारी स्कूल में डिजिटल बोर्ड पर चला हरियाणवी गाना, छात्रों ने किया डांस, शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट

मीट खिलाकर पालतू कुत्तों को पटाता था गैंग, डकैती करने के लिए गैंग का नया प्लान

सोना-चांदी के भाव में भारी उछाल, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में बदलेगा मौसम, 24 जुलाई को कई संभागों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में बिजली संकट पर बड़ा अपडेट! दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठक, कोयले को लेकर मिला बड़ा भरोसा

पहली बारिश में राजस्थान के कई जिलों में जलभराव, खेतों से लेकर सड़कों तक पानी ही पानी

23 जुलाई का राजस्थान मौसम अपडेट, जयपुर समेत इन जिलों में मूसलाधार बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

पहले ऑनलाइन मंगवाई रस्सी, फिर बुक की टैक्सी... जयपुर में चालक की हत्या का खुलासा

जैसलमेर के सरकारी स्कूल में शिक्षक संकट, गेट पर ताला जड़कर छात्रों-ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

क्या SDM थप्पड़ कांड में फिर गिरफ्तार होंगे नरेश मीणा? कोर्ट ने मांगा संपत्ति का रिकॉर्ड

स्कूल से लापता 3 छात्र 24 घंटे में मिले, अलवर से जयपुर घूमने गए थे

दो शादियों के पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, बेटे ने साथियों संग मिलकर तोड़े पिता के पैर

28 लाख दहेज देने के बाद भी नहीं बची बेटी, भरतपुर में चार महीने की गर्भवती बहू की संदिग्ध मौत

बरिश के मौसम में घर पर राजस्थान के इस खास डिश का उठाएं लुत्फ़, जानें रेसिपी और फायदे

झुंझुनूं ट्रायल रूम केस में एक और गिरफ्तारी, वीडियो व्हाट्सएप पर भेजने का आरोप, डिलीट वीडियो की होगी FSL जांच

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 16 जिले, बाड़मेर, जालोर समेत इन शहरों में IMD ने जारी किया अलर्ट

प्रतापगढ़ के निजी स्कूलों में मचा बवाल, सरकार के नए ऐप पर संचालकों का बड़ा विरोध

राजस्थान रोडवेज की 144 नई स्मार्ट बसें तैयार, 25 जुलाई को सीएम भजनलाल दिखाएंगे हरी झंडी

दिल्ली से किडनैप, चूरू में कैद! 1.20 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 5 हथियारबंद आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान में अगले 96 घंटे भारी! झमाझम बारिश से तर होंगे जिले, कई जगह अति भारी बारिश की चेतावनी

जयपुर में छात्र प्रदर्शन के दौरान बवाल, चाकू लेकर पहुंचे युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

198 दिनों बाद टूटा अनशन, जैसलमेर में ग्रामीणों का बड़ा आंदोलन खत्म, MLA ने पिलाया जूस

'मेरे पापा-मम्मी की कोई गलती नहीं है. आई लव यू...' लिखकर 12वीं की छात्रा ने उठाया बड़ा कदम

अब 1 लाख से ऊपर की ठगी पर बिना इंतजार खुद दर्ज होगी E-Zero FIR, जानें क्या है नया नियम

भरतपुर रेलवे स्टेशन पर खौफनाक हत्या, पत्थर से कुचलकर यात्री की जान ली, आरोपी डिटेन

TAGS:
Rajasthan Weather
Rajasthan Weather Update
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में बारिश का नया दौर! उदयपुर-जोधपुर में भारी से अति भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट
Rajasthan Weather
2
Banswara News
3
pali news
4
rajasthan crime
5
Deedwana News