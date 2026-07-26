/बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 23 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, जानिए कब लौटेगा मानसून का तूफानी दौर?

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय मानसून अब थोड़ा कमजोर पड़ता नजर आ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम राजस्थान के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र कमजोर होकर परिसंचरण तंत्र में बदल गया है. इसके चलते 26 और 27 जुलाई को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां कम रहने की संभावना है. हालांकि कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है. वहीं 28 जुलाई के बाद प्रदेश में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है.

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बाड़मेर-जैसलमेर में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने 26 जुलाई के लिए पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना जताई गई है. इसके अलावा कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश के दौर भी देखने को मिल सकते हैं.

इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. फलोदी, बीकानेर, जोधपुर, बालोतरा, जालोर, अलवर, सीकर, जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, डीडवाना-कुचामन, पाली, नागौर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, सिरोही, चूरू, झुंझुनूं, डीग, भरतपुर, धौलपुर और खैरथल-तिजारा जिलों में मौसम बदलने की संभावना है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान कुछ जगहों पर बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है.

पिछले 24 घंटे में बाड़मेर में सबसे ज्यादा बारिश

पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो राजस्थान के कई हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं तीन से चार स्थानों पर भारी बारिश भी हुई. सबसे ज्यादा बारिश बाड़मेर जिले के सेड़वा में रिकॉर्ड की गई, जहां 102 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई. तापमान की बात करें तो गंगानगर में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि सिरोही में न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

28 जुलाई से फिर सक्रिय होगा मानसून

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब डिप्रेशन में बदल चुका है. इसके अगले 24 घंटों में और मजबूत होकर डीप डिप्रेशन बनने और उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है. इसके प्रभाव से 28 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ सकती हैं. वहीं 29 जुलाई से 2 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून दोबारा सक्रिय होने के संकेत हैं. इस दौरान पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं भारी बारिश भी हो सकती है.

27 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम और कैसे करें बचाव

27 जुलाई को राजस्थान में मौसम सामान्य तौर पर कमजोर मानसूनी स्थिति वाला रहने की संभावना है. हालांकि दक्षिण-पश्चिम और दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. लोगों को सलाह दी गई है कि तेज बारिश और आंधी के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें. बिजली चमकने के समय पेड़, बिजली के खंभों और खुले मैदानों से दूरी बनाए रखें. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और जलभराव वाले रास्तों से गुजरने से बचें. मौसम विभाग के अलर्ट पर नजर रखें ताकि बदलते मौसम के अनुसार सुरक्षित कदम उठाए जा सकें.