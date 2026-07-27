/राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! 19 जिलों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में सोमवार शाम तक मानसून की रफ्तार कुछ धीमी जरूर रही, लेकिन कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहा. मौसम विभाग के अनुसार 27 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कमजोर मानसून की स्थिति बनी हुई है. हालांकि दक्षिण-पश्चिम और दक्षिणी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. वहीं बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और फलोदी समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. विभाग ने इन इलाकों में तेज मेघगर्जन, 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश की संभावना जताई है.

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पिछले 24 घंटे: सिरोही में सबसे ज्यादा बारिश, जालौर में भी बरसे बादल

पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी कई स्थानों पर मेघगर्जन के साथ बारिश दर्ज की गई. सबसे ज्यादा 86.5 मिमी बारिश सिरोही जिले के माउंट आबू रोड में रिकॉर्ड की गई. जालौर और सिरोही के कई हिस्सों में भारी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली. इस दौरान राज्य का सबसे अधिक तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पाली के जवाई बांध क्षेत्र में रिकॉर्ड हुआ.

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज आंधी और गरज-चमक की चेतावनी

मौसम विभाग ने बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और फलोदी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन के साथ 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही हल्की से मध्यम बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं. शाम और रात के समय मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

येलो अलर्ट वाले जिलों में भी बदल सकता है मौसम

चूरू, बालोतरा, बाड़मेर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, पाली, सीकर, डीडवाना-कुचामन, झुंझुनूं, बूंदी, अजमेर और ब्यावर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि कुछ स्थानों पर अचानक मौसम बदल सकता है, इसलिए खुले स्थानों पर सावधानी बरतना जरूरी होगा.

28 जुलाई से फिर बढ़ेगी बारिश की गतिविधियां

मौसम विभाग के अनुसार 28 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां एक बार फिर तेज होने लगेंगी. बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम तंत्र का असर धीरे-धीरे राजस्थान पर दिखाई देगा. इसके बाद 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून फिर से सक्रिय होने की संभावना है. इस दौरान पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. बीकानेर संभाग में भी 29 जुलाई से बारिश का दौर दोबारा तेज होने के संकेत हैं.

पश्चिमी विक्षोभ नहीं, नए मानसूनी तंत्र पर मौसम की नजर

फिलहाल राजस्थान के मौसम पर किसी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव नहीं है. मौसम में बदलाव का मुख्य कारण बंगाल की खाड़ी में सक्रिय नया कम दबाव का तंत्र है. यही सिस्टम आने वाले दिनों में मानसून को फिर मजबूती देगा और प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना बनाएगा. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई के आखिरी सप्ताह और अगस्त की शुरुआत में मानसून फिर पूरी तरह सक्रिय हो सकता है.

बचाव कैसे करें?

तेज मेघगर्जन और आंधी के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और खुले मैदानों से दूर रहें. बारिश के समय जलभराव वाले रास्तों से गुजरने से बचें और वाहन सावधानी से चलाएं. बिजली चमकने के दौरान मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का खुले स्थान पर उपयोग न करें. किसान मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखें और खेतों में काम करते समय मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं. प्रशासन की ओर से जारी अलर्ट और सलाह का पालन करना ही सुरक्षित रहने का सबसे बेहतर तरीका है.