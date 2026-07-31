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राजस्थान में अगले 48 घंटे होंगे भारी! जयपुर-अजमेर-उदयपुर समेत 17 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट

Rajasthan Weather: राजस्थान में 31 जुलाई को मानसून सक्रिय रहा. बाड़मेर और जालोर में ऑरेंज अलर्ट, जबकि जयपुर, अजमेर, उदयपुर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी है. 1 अगस्त को भी दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश और कई इलाकों में गरज-चमक व तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Jul 31, 2026, 05:36 PM IST | Updated:Jul 31, 2026, 05:36 PM IST
राजस्थान में अगले 48 घंटे होंगे भारी! जयपुर-अजमेर-उदयपुर समेत 17 जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट
Image Credit: राजस्थान के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में शुक्रवार शाम तक मानसून पूरी तरह सक्रिय बना रहा. पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई. वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी मेघगर्जन, तेज हवाओं और हल्की बारिश का असर देखने को मिला. मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा डिप्रेशन और मानसून ट्रफ लाइन की स्थिति के कारण अगले दो दिन तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. फिलहाल दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा असर रहने का अनुमान है.

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दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश के आसार
मौसम विभाग के अनुसार 31 जुलाई से 2 अगस्त तक उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. वहीं जयपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर बना रहेगा. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि डिप्रेशन धीरे-धीरे कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया में बदलेगा, लेकिन इसका असर अभी राजस्थान के मौसम पर बना रहेगा.

इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने बाड़मेर और जालोर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. यहां कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. कई इलाकों में अच्छी बारिश भी होने की संभावना जताई गई है. लोगों को खराब मौसम के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

येलो अलर्ट वाले जिलों में गरज-चमक और तेज हवा
बीकानेर, सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, डीडवाना-कुचामन, अलवर, दौसा, बूंदी, सिरोही, उदयपुर, फलोदी और जैसलमेर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी बनी हुई है.

पिछले 24 घंटे में यहां हुई सबसे ज्यादा बारिश
बीते 24 घंटों में बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में सबसे ज्यादा 69 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी कई जगह मौसम बदला और तेज हवा के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई.

1 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार 1 अगस्त को भी दक्षिणी राजस्थान में बारिश का असर बना रहेगा. उदयपुर और आसपास के इलाकों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. वहीं जयपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर संभाग के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहने की संभावना है. 3 अगस्त के बाद मानसून ट्रफ लाइन उत्तर की ओर खिसकने से बारिश का फोकस उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्वी राजस्थान की तरफ शिफ्ट होने के संकेत हैं.

बारिश के दौरान ऐसे रखें अपना बचाव
मौसम खराब होने पर खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें. तेज बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा न करें और जलभराव वाले रास्तों से दूरी बनाए रखें. वाहन चलाते समय गति धीमी रखें. बिजली चमकने के दौरान खुले स्थान पर मोबाइल का इस्तेमाल कम करें और सुरक्षित भवन के अंदर रहें. मौसम विभाग की ताजा चेतावनियों पर नजर रखें और प्रशासन की सलाह का पालन करें.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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