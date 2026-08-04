/राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 15 जिलों में विभाग का अलर्ट, जानें कहां होगी भारी बारिश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की सक्रियता अभी बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार 4 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. उत्तर-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र और सामान्य स्थिति से गुजर रही मानसून ट्रफ लाइन के कारण कई जिलों में मौसम बदलने की संभावना है. मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

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3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले तथा आसपास के क्षेत्रों में 4 अगस्त को कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन के साथ बारिश हो सकती है. इस दौरान अचानक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

12 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-बारिश का अनुमान

वहीं झुंझुनूं, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, जयपुर, दौसा, अलवर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, कोटा और चूरू जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में हल्के से मध्यम मेघगर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

दौसा में सबसे ज्यादा बारिश, कई जिलों में भारी बारिश दर्ज

पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो प्रदेश के कई हिस्सों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई. वहीं दौसा, डीडवाना, हनुमानगढ़, कोटा, सिरोही और बारां जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई. सबसे ज्यादा बारिश दौसा जिले के मंडावर में 107 मिलीमीटर दर्ज की गई है. बारिश के चलते कई इलाकों में मौसम सुहावना हो गया है और तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है.

मानसून ट्रफ लाइन और परिसंचरण तंत्र से बढ़ी बारिश की गतिविधियां

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पूर्वी राजस्थान के ऊपर अभी भी एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है. इसके अलावा मानसून ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति यानी उत्तरी राजस्थान से होकर गुजर रही है. इसके प्रभाव से 4 अगस्त को भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है. भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है.

5 अगस्त को भी जारी रहेगा बारिश का दौर, 7 से 10 अगस्त तक फिर बढ़ेगी मानसून की रफ्तार

5 अगस्त को भी राजस्थान के उत्तर-पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके बाद 6 से 7 अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में नया परिसंचरण तंत्र बनने के संकेत हैं, जिससे मानसून फिर सक्रिय हो सकता है. मौसम विभाग के अनुसार 7 से 10 अगस्त के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी और कहीं-कहीं अतिभारी बारिश होने की संभावना है. वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले 2-3 दिनों तक बारिश की गतिविधियों में कमी रह सकती है, लेकिन 7 से 9 अगस्त के बीच कुछ क्षेत्रों में फिर बारिश बढ़ सकती है.

बारिश और आंधी के दौरान रखें सावधानी

मौसम विभाग ने तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें और बिजली चमकने के समय पेड़, बिजली के खंभों और खुले मैदानों से दूरी बनाकर रखें. वाहन चलाते समय जलभराव वाले रास्तों पर सावधानी बरतें और मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखें.