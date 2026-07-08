/अगले 3 दिन पड़ेंगे भारी! राजस्थान में मानसून की धमाकेदार एंट्री ने डराया, जयपुर-सीकर समेत 30 जिलों में भारी अलर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 8 जुलाई 2026 की शाम के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है. मौसम विभाग ने दक्षिणी, पूर्वी और कुछ मध्य जिलों में भारी से अति भारी बारिश, तेज मेघगर्जन और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है. वहीं कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर बने वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम के असर से अगले दो-तीन दिन तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है.

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ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में भारी बारिश का खतरा

मौसम विभाग ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलूम्बर, झालावाड़, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, टोंक, अलवर और बूंदी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन के साथ 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. साथ ही मध्यम से भारी बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं. शाम और रात के समय कुछ इलाकों में अचानक मौसम खराब होने की भी संभावना जताई गई है.

इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

सीकर, डीडवाना-कुचामन, नागौर, झुंझुनू, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, पाली और राजसमंद जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा कोटपूतली-बहरोड़, डीग और खैरथल-तिजारा जिलों में भी हल्के से मध्यम मेघगर्जन, 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है.

पिछले 24 घंटे में कई जिलों में जमकर बरसे बादल

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं दर्ज की गईं. पूर्वी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि कई जगह भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई. पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में भी अच्छी बारिश देखने को मिली. सबसे ज्यादा 96 मिमी बारिश कोटा के रामगंज मंडी में दर्ज की गई. वहीं प्रदेश का अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस श्रीगंगानगर में और न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस अजमेर में रिकॉर्ड किया गया.

लो प्रेशर सिस्टम से बढ़ी बारिश की गतिविधियां

मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बना वेल मार्क लो प्रेशर अब उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और आसपास के उत्तर प्रदेश क्षेत्र में सक्रिय है. इसी सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान में मानसून मजबूत बना हुआ है. 8 जुलाई को उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. वहीं जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है.

9 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम?

9 जुलाई को भी मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार कोटा और भरतपुर संभाग के कई इलाकों में मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं अति भारी बारिश हो सकती है. प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी मध्यम से तेज बारिश का दौर बना रहेगा. हालांकि 10 जुलाई से अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. केवल भरतपुर संभाग और आसपास के जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश जारी रह सकती है. 11 जुलाई से अगले एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश कम होने और मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहने का अनुमान है. उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है.

बारिश और आंधी के दौरान बरतें ये सावधानियां

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है. तेज बारिश या मेघगर्जन के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें. बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें. जलभराव वाले रास्तों से गुजरने से बचें और वाहन सावधानी से चलाएं. किसान भी मौसम का ताजा अपडेट देखकर ही खेतों में काम करें. प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी सलाह का पालन करना सुरक्षित रहेगा.