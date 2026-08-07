/राजस्थान में अगले 96 घंटे बेहद भारी! कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है और शुक्रवार शाम तक कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा. मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक अच्छी बारिश होने की संभावना है. ऊपरी परिसंचरण तंत्र उत्तर प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से के ऊपर बना हुआ है, जबकि उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना एक और परिसंचरण तंत्र अगले 24 घंटे में कम दबाव के क्षेत्र में बदल सकता है. इसके असर से राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक, तेज हवाओं और भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है. शुक्रवार शाम के बाद भी कई जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

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इन जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, डीडवाना-कुचामन, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और बारां जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. लोगों को शाम और रात के समय मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है.

डीग में सबसे ज्यादा 158 मिमी बारिश, कई जिलों में भारी बरसात

पिछले 24 घंटों के दौरान अलवर, भरतपुर, जयपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और सीकर जिलों में कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई. सबसे ज्यादा 158 मिलीमीटर बारिश डीग जिले के पहाड़ी क्षेत्र में रिकॉर्ड की गई. लगातार हो रही बारिश से कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली, जबकि नदी-नालों में पानी की आवक बढ़ गई है.

मानसून ट्रफ और परिसंचरण तंत्र से बढ़ी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन शुक्रवार को श्रीगंगानगर और दिल्ली से होकर गुजर रही है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने परिसंचरण तंत्र मानसून को लगातार मजबूती दे रहे हैं. इसी वजह से भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी और कहीं-कहीं अति भारी बारिश की संभावना बनी हुई है. वहीं कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है.

8 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम

8 अगस्त को भी मौसम में कोई बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग का अनुमान है कि भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की भी संभावना है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बारिश की गतिविधियां और तेज होने के आसार हैं. गरज-चमक और तेज हवाओं का असर भी बना रहेगा.

15 अगस्त के बाद कम हो सकती हैं बारिश की गतिविधियां

मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल अगले कई दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा. 8 से 10 अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है. इसके बाद भी कई इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है. हालांकि, 15 अगस्त के बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने के संकेत हैं.

बारिश के दौरान ऐसे रखें अपना बचाव

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचें. तेज बारिश के समय अनावश्यक यात्रा न करें और जलभराव वाले रास्तों से दूरी बनाए रखें. किसान मौसम को ध्यान में रखकर ही खेतों में काम करें. तेज हवा और बिजली गिरने की आशंका के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें और प्रशासन की ओर से जारी मौसम संबंधी सलाह का पालन करें.