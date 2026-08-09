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शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

Rajasthan Weather: राजस्थान में 9 अगस्त की शाम के बाद कई जिलों में गरज-चमक, 30-40 किमी प्रति घंटे की तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश का दौर रहेगा. 10 से 12 अगस्त तक पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 09, 2026, 05:29 PM IST | Updated:Aug 09, 2026, 05:29 PM IST
शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!
Image Credit: राजस्थान में बारिश का दौर जारी.

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून का दौर अभी जारी है. 9 अगस्त की शाम के बाद भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, सीकर समेत कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर संभाग और शेखावाटी के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है.

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इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
9 अगस्त की शाम के बाद बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनूं, सीकर, कोटपूतली-बहरोड़, अलवर, डीग, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, डीडवाना-कुचामन, नागौर और खैरथल-तिजारा में मौसम बदल सकता है. इन इलाकों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चलेंगी और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

कई जिलों में पहले ही हुई बारिश
पिछले कुछ घंटों में भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है. खैरथल-तिजारा में कहीं-कहीं भारी बारिश हुई, जबकि अलवर, भीलवाड़ा, बारां, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटपूतली-बहरोड़, नागौर, सवाई माधोपुर और सीकर में मध्यम बारिश दर्ज हुई. सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर बारिश किशनगढ़ बास, खैरथल-तिजारा में दर्ज की गई.

10 से 12 अगस्त तक फिर बढ़ेगा बारिश का दौर
10 अगस्त से राजस्थान में बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं. 10 से 12 अगस्त के बीच दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. ऐसे में जयपुर, भरतपुर, कोटा और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम पर नजर रखने की जरूरत होगी.

पश्चिमी राजस्थान में भी दिखेगा मानसून का असर
जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती इलाकों को छोड़कर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. यानी प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भी मानसून पूरी तरह शांत नहीं रहेगा. हालांकि पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां ज्यादा रहने की संभावना है.

14-15 अगस्त से बारिश में आएगी कमी
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में 14 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. वहीं पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से बारिश का दौर कमजोर पड़ सकता है. फिलहाल 10 से 12 अगस्त के बीच पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में बारिश को लेकर विशेष सतर्क रहने की जरूरत है. दिए गए पूर्वानुमान में किसी जिले के लिए अलग से रेड या ऑरेंज अलर्ट का उल्लेख नहीं है, इसलिए इन्हें जारी मानना उचित नहीं होगा. पश्चिमी विक्षोभ की भी इस अपडेट में कोई विशेष भूमिका नहीं बताई गई है.

बारिश और आंधी के दौरान रखें सावधानी
गरज-चमक या तेज हवाओं के दौरान खुले मैदान, पेड़, बिजली के खंभों और होर्डिंग के पास खड़े होने से बचें. आंधी के समय घर से बाहर निकलने से बचें और बिजली चमकने पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी रखें. बारिश के दौरान जलभराव वाले रास्तों और तेज बहाव वाले नालों को पार न करें. मौसम खराब होने पर स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखें.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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